Сколько стоит подготовить ребенка к 1 сентября в Красноярске 2021: покупаем канцелярию и форму школьнику к учебному году Фото: Мария ЛЕНЦ

День знаний в Красноярске 2021 уже не за горами. Вскоре дети с рюкзаками пойдут на праздничную линейку, вернутся в школу и сядут за парты в своих классах. Но забота родителя, чтобы перед новым учебным годом школьник был обеспечен всем необходимым, а озаботиться этим вопросом лучше заблаговременно, узнать цены, ознакомиться с ассортиментом одежды и списком канцелярии. «КП-Красноярск» рассказывает, сколько стоит подготовить ребенка к 1 сентября в Красноярске 2021.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько стоит канцелярия в школу в Красноярске 2021

Канцелярские магазины в Красноярске 2021 уже начали закупку всего необходимого для учебы. Список богатый: пеналы, тетради, дневники, альбомы для рисования, ручки, карандаши. Цены в рублях также уже известны.

Естественно стоимость школьной канцелярии варьируется от дизайна, качества и бренда, но средние значения есть всегда, и собрать ребенка к 1 сентября в Красноярске проблем доставить не должно.

- стандартные тонкие школьные тетради – 30;

- толстые школьные тетради – 80-100 (в зависимости от объема);

- пенал – 200-500;

- набор из ручек, карандашей, ластиков, обложек – до 1000.

Безусловно, что собрать ребенка в школу в Красноярске можно, как дешевле, так и дороже.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько стоит школьная форма в Красноярске 2021

Купить школьную форму в Красноярске всегда было задачей непростой. Выбор просто огромный, как на мальчиков, так и на девочек. Цены на школьную форму в Красноярске 2021 также разнятся, причем, и учебную, и на спортивную.

Собрать мальчика в школу в Красноярске 2021 стоит так:

- рубашка – около 2 500;

- пиджак – 3000-4000;

- брюки – 2000-3000;

- обувь – 2500-3500.

Собрать девочку в школу в Красноярске 2021 стоит так:

- блузка – 2000-3000;

- юбка – 1800-2000;

- платье – около 3000 тысяч;

- пиджак – 3000-4000 тысячи;

- обувь – 3000-3500.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ранец или рюкзак – это отдельная статья расходов из семейного бюджета перед 1 сентября 2021. Стоимость варьируется от 800 рублей минимум до средней в 1500 тысячи рублей. Хороший добротный ортопедический рюкзак обойдется дороже – от 2500 тысяч рублей.

Спортивная форма также примерно едина по стоимости и для мальчиков, и для девочек. Около 1500-3000 тысяч рублей.

Добавим, что цены могут варьироваться от специализации магазина. Например, в спортивных магазинах, можно дешевле купить спортивную форму к 1 сентября. Кроме того, есть вариант заказа в интернет-магазинах, там часто бывают вполне приличные скидки, которые помогут сэкономить если не в половину, то на треть точно.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Итого

В целом полный набор школьника к 1 сентября обойдется родителям в сумму около 12500 тысяч рублей. Иногда в эту сумму могут входить такие аксессуары, как ноутбук, смартфон или планшет. Тогда подготовить ребенка к новому учебному году обойдется в два, а то и в три раза дороже.

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