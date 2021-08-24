Выплаты к школе и 1 сентября в Красноярске 2021: как получить, кому положены, сумма Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый учебный год в Красноярске становится все ближе. Родители тратят деньги на школьные принадлежности и подсчитывают свои расходы на подготовку к школе. Однако власти, как федеральные, так и местные, в стороне не остаются и предлагают красноярцам с детьми финансовую поддержку в виде пособий. Публикуем, как получить выплаты к школе и 1 сентября в Красноярске 2021.

Как получить единовременную выплату на ребенка к школе в Красноярске 2021

Госдума РФ сообщает, что получить единовременную выплату на сумму 10 тысяч рублей на ребенка могут родители или опекуны детей и подростков до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года включительно.

Кроме того, единовременная выплата доступна инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся в школе или интернате по общеобразовательным программам. Они могут оформить выплату сами или через законных представителей.

ВАЖНО! Эти деньги никак не будут учитываться в доходе семьи, если они захотят оформить другую социальную выплату.

Как получить выплату?

Подать заявление на получение выплаты к школе и 1 сентября в Красноярске 2021 можно через Госуслуги или в территориальном отделении Пенсионного фонда РФ. Срок подачи заявления – до 1 ноября 2021.

Для родителей, оформляющих выплату через Госуслуги дополнительное удобство:

Пользователям Госуслуг должны поступить приглашения для подачи заявки. Пользователю остается лишь проверить правильность всех данных и направить заявление в ПФР. Рассмотрение заявки занимается 5 рабочих дней.

Добавим, что если детей в семье несколько, оформлять на каждого не нужно. Достаточно отправить одного заявление на выплату к школе на всех. Пример заявления здесь.

Поводом для отказа может стать лишение родительских прав, ложные сведения и получение выплаты другими родителями.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как получить дополнительную выплату к школе в Красноярске 2021

Однако федеральная выплата на ребенка-школьника – не единственная, на которую могут претендовать родители. Рассказываем, как получить выплату на ребенка к школе.

Меры материальной поддержки родителям предоставляют и власти Красноярского края. Как сообщает краевое минсоцполитики, региональная выплата доступна многодетным семьям, а также семьям, в которых оба родителя – инвалиды, либо один родитель инвалид (касается неполных семей).

ВАЖНО! Эта доплата доступна красноярцам независимо от того была ли оформлена федеральная выплата на 10 тысяч рублей к школе и 1 сентября в Красноярске 2021.

Что касается краевого пособия на школьника, то ее сумма выплаты в 2021 году напрямую зависит от места проживания семьи:

- Красноярск и приравненные к нему территории – 2 374 рубля;

- Лесосибирск – 2 922 рубля;

- Норильск – 3 287 рублей.

Отметим, что эту «детскую» выплата можно оформить лишь один раз в год. Сделать это можно через портал Госуслуг, МФЦ или соцзащиту по месту жительства.

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