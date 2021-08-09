Закончилось следствие по смертельному ДТП, где погибла жена певца Сумишевского

Ярослав и Наталья Сумишевские фото:соцсети

Около полугода назад Красноярский край, а затем и всю Россию, потрясла страшная трагедия: после жуткого ДТП скончалась супруга известного певца Ярослава Сумишевского – Наталья. Семейная пара отправилась в сибирский регион на очередной концерт музыканта, но волею судьбы, это путешествие стало для семьи Сумишевских роковым.

Фото: ГИБДД

29 января, в сильнейший снегопад, на 70 километре дороги Ачинск-Ужур-Троицкое автомобиль Toyota Highlander, управляемый председателем союза десантников Александром Гуляковым, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пустой цистерной-газовозом Scania. В той самой машине на переднем сидении находился Ярослав, а на заднем ряду – его жена Наталья.

Газовоз вылетел с трассы на обочину, а Toyota врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara, где находилась музыкальная группа Сумишевского. От полученных травм водитель Toyota скончался на месте, а его пассажиры были доставлены в больницу. 6 февраля певец сообщил о том, что его любимая умерла.

По факту трагедии было заведено уголовное дело, которое после тщательного расследования и проведенных экспертиз было прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось выяснить, что же произошло в тот страшный день на самом деле, побеседовав с начальником отдела по ДТП и пожаром контрольно-методического управления ГСУ МВД России по Красноярскому краю Николаем Хоменковым.

Как мы уже говорили, все случилось 29 января. В Красноярском крае в тот день шел сильнейший снегопад (в ДТП попало большое количество водителей по всему региону).

Ярослав и Наталья Сумишевские Фото: соцсети

Автомобиль Toyota Highlander с Сумишевскими двигался по трассе Ачинск-Ужур-Троицкое, за ним следом ехала иномарка Suzuki Grand Vitara, где находились музыканты группы. Перед ними, создавая облако снежной пыли (в дополнение к снегопаду), двигался грузовик. Это начало раздражать водителя Highlander и он решил обогнать фуру, хотя встречную полосу разглядеть было не возможно – она буквально тонула в снежной пелене.

Несмотря на условия недостаточной видимости, Александр Гуляков все же принимает решение перестроиться на встречку. Дальше события развивались с невероятной скоростью.

Toyota Highlander вышла на обгон, въехала в снежное облако и столкнулась с внезапно возникшей цистерной-газовозом Scania, которая спокойно ехала по своей полосе. Через доли секунды кроссовер буквально вылетел обратно. Газовоз из-за столкновения откинул Toyota Highlander на правую обочину (если смотреть со стороны водителя Toyota Highlander) и она уже задела по касательной догнавшую её Suzuki Grand Vitara.

Большегруз Scania и кроссовер на скорости сошлись левыми бортами – это привело к серьезным травмам водителя Toyota Highlander Александра Гулякова из-за которых он сразу же скончался.

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Наталья Сумишевская, сидевшая на заднем пассажирском сидении, по предположениям следствия также с левой стороны, была не пристегнута ремнем безопасности и получила серьезные повреждения.

- Пассажирка получила повреждения лицевой части, лобной части и грудной клетки. В момент столкновения машина резко затормозила, её тело по инерции двинулось вперед и ударилось о выступающие части автомобиля. Когда машину открыли, то женщину нашли в бессознательном состоянии, лежащей на заднем ряду сидений горизонтально. По факту, из-за удара она полетела вперед. Потом машину отбросило, и пассажирка упала на сидения. Если бы она была пристегнута, то повреждений было бы гораздо меньше. И, возможно, был бы шанс выжить. По поводу водителя Toyota Highlander - результат судебно медицинской экспертизы показал, что Александр Гуляков был трезвым в момент ДТП, - поясняет корреспонденту «Комсомолки» обстоятельства ДТП Николай Хоменков.

Сам Ярослав Сумишевский был пристегнут, да и основной удар пришелся на противоположный от него борт машины, поэтому певец практически не пострадал. Ремень защитил его от вылета в лобовое стекло.

Водитель Scania, а также пассажиры и водитель Suzuki Grand Vitara также после столкновения с Toyota Highlander остались невредимы.

Музыкальная группа Сумишевского не видела момент столкновения – ребята спали, а вот водитель Suzuki Grand Vitara помнит саму аварию очень хорошо.

- Из-под фуры образовалось снежное завихрение. В какой-то момент я увидел, что водитель Toyota Highlander стал «выглядывать», чтобы обогнать фуру. Затем кроссовер начал обгон и скрылся в снежном облаке, я перестал его видеть. И через секунду, даже меньше, я увидел, как из облака выехала встречная фура, а следом за ней из облака вылетает машина Александра Гулякова в боковом заносе, где находилась семья Сумишевских. Она летит на мою полосу и я начал уходить от столкновения, - рассказал сотрудникам ГИБДД водитель Suzuki Grand Vitara.

Чтобы уйти от столкновения, водитель Suzuki Grand Vitara начал тормозить и уходить вправо, это спасло автомобилиста и пассажира от более серьезных последствий.

Водитель Scania рассказал следствию, что ему на встречу по своей полосе двигался грузовик, позади которого создавалось снежное облако. Из-за завихрения Toyota Highlander он не увидел.

- Я выехал из Абакана и направлялся в Томск. По пути навстречу мне ехала грузовая фура, позади которой наблюдалось снежное завихрение. Из-за этого облака снега больше никаких машин не было видно. Внезапно появившаяся на полосе машина въехала в левую переднюю часть моей фуры, после чего газовоз сложился и продолжил движение в таком состоянии. Что случилось с той машиной, которая врезалась в Scania я не видел, - поясняет автолюбитель на фуре.

Сам же Ярослав в момент удара спал и даже не понял, что произошло.

- Во время поездки шел сильный снег, погода была очень плохая. В пути в основном я спал, но периодически просыпался и даже делал замечания Александру (водителю Toyota Highlander), чтобы он не торопился и не обгонял автомобили из-за плохой видимости. В какой-то момент произошел удар, но я спал и сразу не понял, что произошло. Был сильный шок. Потом я посмотрел на свою супругу, сидевшую на заднем сидении – её лицо и голова были в крови, - пояснил сотрудникам ГИБДД певец Сумишевский.

Результат автотехнической экспертизы показал, что водитель Scania не имел технической возможности предотвратить ДТП и уйти от столкновения. Виновником признали погибшего водителя Toyota Highlander - председателя союза десантников Александра Гулякова. Уголовное дело по факту смертельной аварии прекращено 4 июля 2021 года в связи со смертью подозреваемого. Сам Ярослав Сумишевский не имеет претензий к водителю Scania и против прекращения дела не возвражал.

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