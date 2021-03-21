Ярослав Сумишевский чуть не потерял дочь при взрыве газа в Москве

Ярослав и Ксения Сумишевские (папа и дочь) Фото: соцсети

Известный российский певец, Ярослав Сумишевский, чуть не лишился дочери. После смерти его жены прошло чуть больше 40 дней, и еще одно происшествие могло унести жизнь его дочери.

Накануне в Москве произошла трагедия: после взрыва бытового газа обрушилось перекрытие в одной из квартир, огнём охватило еще несколько соседей. Несколько человек получили серьезные травмы, а трое погибли. Квартира Ксении Сумишевской была расположена по соседству с квартирой, где случилось ЧП. Но ей невероятно повезло, всё уцелело, а сама дочь певца осталась живой и невредимой.

- Я в шоке, начинаю всё больше верить в чудо. А чудо в том, что наша квартира целая. Снизу, слева квартиры задеты, а наша нет, рассказала младшая Сумишевская в своём инстаграме.

Сам же Ярослав выразил соболезнования погибшим на своей страничке и искренне порадовался, что его дочь не пострадала в трагедии.

- Соседняя квартира моей дочери Ксении Сумишевской. Слава богу, с ней все в порядке, - сообщил подписчикам исполнитель.

Напомним, что Наталья Сумишевская скончалась не приходя в сознание после серьезной аварии в Красноярском крае.

Трагическое ДТП произошло в конце января. На 70-м километре автодороги Ачинск – Ужур – Троицкое, автомобиль Toyota Highlander, управляемый председателем союза десантников Александром Гуляковым, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пустой цистерной-газовозом Scania. Газовоз вылетел с трассы на обочину, а Toyota врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara. От полученных травм водитель Toyota скончался на месте, а его пассажиры, Ярослав Сумишевский вместе с супругой, были доставлены в больницу. 6 февраля певец сообщил о том, что его жена Наталья умерла.

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