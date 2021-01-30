В Красноярском крае в жуткой автоаварии погиб председатель союза десантников и пострадал известный певец ФОТО: «Союз десантников России»

В Красноярском крае в жуткой автоаварии погиб председатель союза десантников Александр Гуляков. Происшествие случилось накануне, 29 января, в Назаровском районе. Ранее сообщалось, что на 70-м километре автодороги Ачинск – Ужур – Троицкое около полудня водитель Toyota Highlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пустой цистерной-газовозом Scania. Газовоз вылетел с трассы на обочину, а Toyota врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara. От полученных травм водитель машины Toyota Highlander скончался на месте, а двух его пассажиров доставили в больницу.

Газовоз вылетел с трассы на обочину, а Toyota врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara ФОТО: краевая Госавтоинспекция

Как стало известно сегодня, 30 января, в машине находился известный певец Ярослав Сумишевский. В 2019 году он собрал центральную театрально-концертную площадку России — Кремлевский дворец. Исполнитель направлялся на концерт в село Солгон, где собирался выступить. На место выступления его должен был доставить организатор. Об этом сообщает источник «ТВК Красноярск».

Торжественная часть началась до того, как исполнитель прибыл на место – планировалось, что он выступит после ее завершения. Концерт прервали, когда стало известно об аварии, в которую попал Сумишевский. По предварительной информации, организатором мероприятия был Александр Гуляков, председатель Союза Десантников Красноярского края. Он был за рулем автомобиля и погиб на месте происшествия.

Гуляков Александр Николаевич окончил учебное подразделение в Гайжюнае. В составе 350 парашютно-десантного полка 103 вдд выполнял интернациональный долг в ДРА. В последнее время занимался работой по поддержке ветеранов и семей погибших, воспитанием молодежи и пропагандой здорового образа жизни. Руководил Благотворительным фондом развития образования, культуры и спорта «Мир возможностей», ежегодно 22 августа, в День флага России, организовывал финал заплыва по Енисею. Соболезнования родным и близким Александра Гулякова выразили в «Союзе десантников России».

Певца доставили в травматологию Назарово. Также в машине находилась женщина. Информация быстро разлетелась в соцсети. Среди комментаторов нашлись те, кто близко знаком с семьей. Они рассказали, что вторая пострадавшая – это супруга Ярослава Сумишевского Наталья. У них есть сын, но на время поездки его оставили дома. Пока о состоянии женщины ничего не известно.