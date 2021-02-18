С момента смерти супруги певца Ярослава Сумишевского прошло 12 дней. Артист тяжело переживает потерю супруги. Он решил рассказать своим поклонникам, как он возвращается к обычной жизни на своей страничке в соцсетях.- До сих пор живу, как в страшном сне, как будто это все не со мной происходит, хочется проснуться, чтобы все закончилось, а когда просыпаешься, понимаешь, что это реальность, которую не изменишь и надо как-то продолжать жить, - делится сокровенным Ярослав.Мужчина проводит много времени с сыном, недавно они съездили вместе в развлекательный центр, а потом поехали за покупками. В этот момент Сумишевского осенило, что он не знает даже свой размер одежды – этим занималась Наталья.- Решил сегодня съездить с сыном в детский развлекательный центр, потом зайти в магазин купить ему вещи. Оказывается, я не знаю его размер, пришлось примерять. Я и своего размера не знаю, все вещи и костюмы покупала мне моя жена, - пишет певец в инстаграме.Ярослав подчеркнул, что они с женой никогда не расставались, даже во время гастролей. Поэтому будущие выступления станут для него большим испытанием. Еще он рассказал о своем решении посвятить Наталье одну из своих программ.- Когда мы начинали с Наташей организовывать первые концерты, решили посвятить их памяти моей мамы и назвать программу «Не гаснет свет». Сейчас эту же программу я хочу посвятить моей любимой, которая жила моей мечтой, помогала мне, подарила сына, была моей музой и вселенной.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Состояние трассы, обгон или другие причины: что известно о ДТП, в котором погибла жена певца СумишевскогоКак идет расследование аварии? Почему машина оказалась на встречке? Из-за дорожных условий, водитель сознательно пошел на обгон, или по другой причине? Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, все это расследуется сейчас в рамках уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч.3 ст.264 УК РФ). (подробности)«Была невероятно красивая»: после нескольких дней комы скончалась фотохудожник, жена известного российского певцаЯрослав, его родные, друзья и поклонники до последнего верили, что все обойдется и Наталья Сумишевская выйдет из комы, поправится и все будет как всегда. Но чуда не случилось. (Подробности)«Такую боль я еще не испытывал»: певец Ярослав Сумишевский похоронил жену, но решил не отменять концертыПевец Ярослав Сумишевский сообщил, что не отменит гастрольный тур в связи со смертью жены. Концерт в Красноярске состоится 26 февраля. (Подробности)Известный певец дежурит у постели жены, впавшей в кому после ДТП в российском регионеЗапланированные концерты, возвращение после гастролей домой - все, что казалось в будущем таким очевидным, перевернулось в один миг. В 70 километрах от Ачинска в Красноярском крае «Тойота» вильнула на трассе, вылетела на встречную полосу, и уже через секунду ее смяла цистерна-газовоз. Водитель погиб мгновенно, сидевшие сзади пассажиры – певец Ярослав Сумишевский и его жена Наталья, прилетевшая в командировку вместе с мужем, оказались зажаты в салоне... (Подробности)