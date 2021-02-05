Известный певец дежурит у постели жены, впавшей в кому после ДТП в российском регионе

Ярослав и Наталья Сумишевские. Фото: соцсети

Запланированные концерты, возвращение после гастролей домой - все, что казалось в будущем таким очевидным, перевернулось в один миг. В 70 километрах от Ачинска в Красноярском крае «Тойота» вильнула на трассе, вылетела на встречную полосу, и уже через секунду ее смяла цистерна-газовоз. Водитель погиб мгновенно, сидевшие сзади пассажиры – певец Ярослав Сумишевский и его жена Наталья, прилетевшая в командировку вместе с мужем, оказались зажаты в салоне... Распорядилась судьба: Ярослав почти не пострадал. А Наталья получила тяжелейшие травмы. С того дня за ее жизнь борются врачи (Наталья в Красноярске, в краевой больнице). Она в коме. Конечно, не знает, но Ярослав очень надеется – чувствует, что он рядом.

Очевидно, оставаться один на один со своей бедой и постоянными мыслями о случившемся нелегко. В социальных сетях певец пишет – что происходит. И просит поддержки, - на что откликаются уже не сотни, а тысячи.

«Сегодня встречались с главврачом Краевои больницы Корчагиным Егором Евгеньевичем. Большое спасибо ему и всему персоналу за отзывчивость и профессионализм. Прогнозов никто не дае т, мы все понимаем и вынуждены принимать. Но мы ни на секунду не допускаем плохих мыслеи . Каждыи день - это борьба. В Красноярске мы надолго, и даи Бог, потому что я надеюсь, что время помогает Наташе восстановиться».

Фото: ГИБДД

О том, чтобы уехать домой без Наташи, Сумишевский даже не думает. Снял квартиру, в Красноярск прилетели Наташины брат и родители. В Москве с родственниками остался сын Мироша. От него не скрывают состояние мамы – рассказывают все как есть...