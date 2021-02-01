«Такую боль я еще не испытывал»: известный певец рассказал, что чувствует после гибели жены в ДТП, но решил не отменять концерты

Ярослав и Наталья Сумишевские. Фото: соцсети

Певец Ярослав Сумишевский сообщил, что не отменит гастрольный тур в связи со смертью жены. Концерт в Красноярске состоится 26 февраля.

В планах также провести грандиозный концерт Crocus city hall, в Москве. Все свои выступления, певец посвятит супруге Наталье.

- Для меня рухнул мир. Наташа была вселенной, в которой я жил и существовал. Она была моей половинкой в прямом и переносном смысле. И когда ее сердце остановилось, меня осталось ровно половина. Очень тяжело, такую боль я ещё не испытывал, не знаю, как жить дальше. Но я постараюсь сохранить эту половинку для своих детей и жить ради них.

Мы приняли решение не отменять наш большой концерт в Крокус Сити Холле. Это решение нам далось нелегко, но мы с Наташей всегда шутили, что зрители - тоже часть нашей семьи. И сейчас мы нуждаемся в поддержке всей нашей большой семьи.

Ярослав и Наталья Фото: соцсети

Наташа всегда мотивировала нас быть сильным, бороться и брать новые вершины. Она очень хотела провести наш концерт в Крокусе и приложила немало усилий для того, чтобы он состоялся. Она всегда говорила, что мы должны покорить две самые большие площадки столицы. Кремль, уже состоялся.

Концертный тур Ярослав пообещал посвятить своей супруге. И видимо, лучше поддержкой для певца сейчас - внимание поклонников. Концертный График очень насыщенный. Он выступит в крупных городах Сибири, и уже только потом даст большой концерт в Москве.

В Красноярске концерт Ярослава Сумишевского пройдет 26 февраля в Гранд холле «Сибирь». Стоимость билета – 1000 рублей.

Ярослав, Мироша и Наталья Фото: соцсети

Напомним, трагедия произошла в конце января. Певец Ярослав Сумишевский попал в аварию на трассе Красноярского края. Он направлялся на концерт в село Солгон. В машине он был вместе с организатором мероприятия и своей супругой Натальей. Сумишевский заявил, что серьезно не пострадал. Жену певца доставили на вертолете в Красноярск – женщина находилась в коме. 6 февраля она скончалась, у нее остановилось сердце.

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