Сначала в пустую цистерну, затем в легковушку: в Назаровском районе погиб водитель. Фото: ГИБДД

И вновь авария на дорогах Красноярского края, которая закончилась трагедией. Из-за обильного снегопада ситуация сильно усложнилась и сообщения о ДТП приходят сегодня, 29 января, одно за другим. Под Красноярском столкнулись 5 грузовиков и 1 легковая машина. Авария в Минусинске унесла жизнь водителя иномарки, столкнувшейся с автобусом. На трассе под Норильском в общей сложности столкнулись 9 машин. А в Абанском районе – сразу четыре человека погибли.

И вот информация из Назаровского района. Там на 70-м километре автодороги Ачинск – Ужур – Троицкое около полудня водитель «Тойты Хайлендер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с цистерной-газовозом «Скания», без груза. Отчего газовоз вылетел с трассы на обочину. А затем «Тойота» врезалась в догнавшую ее «Сузуки Гранд Витара». От полученных травм водитель «Тойты» скончался на месте, а две его пассажирки доставлены в больницу.