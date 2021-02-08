«Была невероятно красивая»: после нескольких дней комы скончалась фотохудожник, жена известного российского певца

Наталья и Ярослав Фото: соцсети

«Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось». Это сообщение в социальных сетях Ярослава Сумишевского буквально, как гром среди ясного неба.

Известный певец, его родные, друзья и поклонники до последнего верили, что все обойдется и Наталья Сумишевская выйдет из комы, поправится и все будет как всегда.

Но чуда не случилось.

Ярослав и Наталья познакомились на работе. Она помогала Ярославу с организацией концертов, туров. Роман завязался быстро и, как говорят, друзья, они светились от счастья. В 2017 году у пары родился сын - Мироша. Известный певец о своей личной жизни особо не распространялся. На личной странице в Instagram постов про семью мало, но они есть. На фотографиях красавица жена и улыбающийся малыш. Ярослав всегда очень тепло писал о таких личных моментах.

Ярослав и Наталья Фото: соцсети

Наталья не всегда сопровождала певца на концертах, в турах, прямых эфирах. У нее своя работа — она фотохудожник, но в этот раз решили лететь вместе — из-за пандемии давно не было гастролей, долгожданную поездку решили разделить на двоих.

В жизни же всегда была рядом, поддерживала. Они буквально делили жизнь на двоих. По словам певца, семья – это самое главное, что есть в его жизни.

Иногда я подолгу не вижусь со своими близкими, поэтому, когда бываю дома, всегда провожу время с женой и сыном, стараюсь не пропустить ни одной минуты этого общения.

Друзья пары говорят, что Ярослав Сумишевский свои песни посвящал Наташе. Она была для него музой, ангелом хранителем и любимой женщиной.

Наташа была очень красивой, и на фото, и в жизни. По отношению к друзьям всегда очень гостеприимной, а к Ярославу — трепетной, и защищала его от негатива извне. Порой охраняла от плохих людей, видела всех насквозь. На самом деле, все песни, которые исполнял Ярослав, посвящались Наташе, он ее очень любил, любит и будет любить.

Сейчас на сайте певца очень плотное концертное расписание. В Красноярске, выступление должно пройти 26 февраля. Как выходить на сцену, когда муза покинула неизвестно. Но наверняка, всю свою боль от потери певец выразит в творчестве и посвятит супруге. Пока информации об отмене концерта нет.

Ярослав, Мироша и Наталья Фото: соцсети

Напомним, 29 января Ярослав Сумишевский и его жена Наталья выехали на очередное выступление. Дорога была сложной, шел снег, видимость нулевая.В 70-километрах от Ачинска водитель «Тойоты», где и находился певец с супругой не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, попал под цистерну-газовоз, а затем в другую иномарку. Тогда водитель, к сожалению, скончался на месте, а Наталья с тяжелыми травмами была доставлена в Назаровскую больницу. Врачи давали неутешительные прогнозы, транспортировать в Красноярск в таком состоянии было нельзя. Спустя три дня, врачи дали добро на санавиацию. Наталья, долгое время находилась в коме, но сердце не выдержало. И видимо, сейчас важно, чтобы сердце известного певца и любимчика публики не остановилось и он нашел силы творить.

По телефону, указанному на сайте певца, отвечает его администратор. Он сообщил «Комсомольской правде» — Красноярск, что Ярослав уже в Москве. «Говорить пока не готовы, извините, надеемся на понимание» — передает он просьбу переживающего огромную потерю артиста.

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