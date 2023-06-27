Давит на жалость, обвиняя во всем родителей: Полина Дворкина, убившая отца и напавшая на детсад с ружьем, выступила в суде с последним словом

Скриншот из видео прокуратуры

27 июня в Красноярском краевом суде прошло второе заседание прений по делу Полины Дворкиной, которая застрелила отца, и пошла в детский сад, чтобы убить мальчиков. В этот раз выступала защита, а также сама подсудимая с последним словом.

На начало судебного заседания Полина Дворкина выглядела до странного воодушевленной. Если раньше она старалась не смотреть на участников процесса и боялась сказать лишнего слова, то теперь от неуверенности не осталось и следа: спокойная, глядит прямо, одета в розовый спортивный костюм. Будто ей и не грозит 19 лет колонии за тот ужас, который она принесла.

Сторона защиты рассказала свое видение, почему все дошло до трагедии. Позиция строится на том, что все пошло от семьи: родители злоупотребляли алкоголем, «забили» на дочь, которая искала утешения на различных сайтах в интернете, подбирая для изучения подходящие ей темы.

Кроме того выяснилось, что Дворкина страдала от психического заболевания. Причем его симптомы появились задолго до трагедии. Она признана ограниченно вменяемой.

Сторона защиты также попросила критично отнестись к показаниям матери, которая на суде отказалась характеризовать дочь. Также просили внимательно присмотреться к рассказу сестры, так как она не живет в семье уже 15 лет, и не могла быть в курсе того, что происходило в её отсутствие.

По поводу стрельбы в детском саду, адвокату Дворкиной тоже было, что сказать. Защита считает, что покушения на жизнь воспитательниц, которые остановили Полину, не было. Ведь она не применила ружье к воспитателям и охране, а стреляла для отпугивания. Для устранения сопротивления персонала планировала использовать только баллончик. При вынесении приговора просят учесть и смягчающие обстоятельства: болезни (в том числе психическая), которые не позволяли в полной мере осознавать опасность своих действий, раскаяние.

Интересно, что когда суд дал возможность Полине Дворкиной выступить в прениях, то уже в самом начале своей речи она резко изменилась. Вину в убийстве отца признала, на этих словах, как уже было неоднократно, заплакала. Искренне или чтобы вызвать сочувствие у судьи – вопрос риторический.

При этом Полина не забыла «пройтись» по уже мертвому отцу. Напомнила, что по показаниям свидетелей, Олег Кечин - агрессор, долго отходил после пьянок, вел себя не всегда адекватно, за что потом извинялся. И добавила, что мама и сестра всегда его обеляли, что произошло и во время их допроса на суде.

Вспомнила Полина и как убивала отца. По ее словам, она застрелила Олега Кечина «чтобы тот не мучился», мол, ей стало плохо из-за того, что папа страдает после двух ударов гантелей. Да и убила отца она не как «мужчину-угнетателя», а как родственника, жизнь с которым стала невыносима.

Уточняя некоторые моменты по нападению на детский сад, рассказанные Дворкиной во время предыдущих заседаний, она решила напомнить суду, что у нее имеются нарушения коммуникации из-за психиатрического диагноза. Поэтому она сообщила, что «не так выразилась», говоря, что убила бы женщину-охранника, если бы та оказала ей сопротивление. А на самом деле таких планов у нее точно не было, ошиблась просто в формулировке. Да и вообще, выстрел в детском саду совершила только, когда поняла, что точно ни в кого не попадет. Правда как она могла это понять, когда её ружье во время борьбы, по словам обезвредивших её педагогов, ходило ходуном и они всеми силами пытались его увести куда-то в сторону? Это остается загадкой.

Досталось от Дворкиной «добрых» слов и ее матери – Наталье Кечиной. По словам Полины, та часто говорила ей, что она не должна была родиться, и даже желала ей смерти. Впрочем, сама Кечина этого не слышала, так как на заседании не присутствовала. Полина попросила суд не удовлетворять иск её матери – Наталья просит выплатить ей 10 миллионов морального ущерба за смерть мужа – так как считает, что раз мать с отцом о ней не заботились, не любили, свои обязанности они не выполнили. А раз так, то и платить Дворкина матери не должна. Ну и если продадут её единственное жилье (квартира, где жила семья, оформлена на неё), то она станет бездомной после освобождения.

Во время последнего слова Дворкина поделилась своими планами на жизнь. Она просила учесть суд при вынесении приговора, что отвергла свое согласие с идеями радикального феминизма, ради которого даже сменила фамилию в честь американской феминистки Андреа Дворкин. Рассказала, что хочет завести семью, получить образование, найти работу по душе.

Завершила свой спич Полина такими словами:

- Находясь в СИЗО я поняла, что на самом деле, я против зла

Приговор Полине Дворкиной вынесут 5 июля. Напомним, что прокурор Красноярского края запросил для нее 19 лет лишения свободы и 2 года ограничения свободы, а также принудительное амбулаторное лечение у врача-психиатра.

Напомним, что 28 марта 2021 года 18-летняя Полина Дворкина сначала убила своего отца – 56-летнего Олега Кечина, а затем отправилась в детский сад №31 для совершения массового убийства. Позднее сама Дворкина признавалась, что хотела убить только мальчиков «чтобы они не успели испортить кому-нибудь жизнь». Однако ей на пути встали три воспитательницы, которые скрутили Полину и удерживали до приезда Росгвардии и полиции.

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