Мать Полины Дворкиной подала на нее иск на 10 миллионов рублей за убийство мужа

Полина Дворкина

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник запросил в качестве наказания для Полины Дворкиной, застрелившей собственного отца и напавшей на детский сад с ружьем, 19 лет колонии общего режима, а во время отбывания наказания принудительное амбулаторное лечение у врача-психиатра. Также сторона обвинения просит суд удовлетворить иск одной из потерпевших сторон о выплате морального вреда. Мать Дворкиной требует с дочери за убийство Олега Кечина 10 миллионов рублей.

Рассмотрение уголовного дела Дворкиной завершено. Во время следующего судебного заседания будет выступать сторона защиты. Полина Дворкина не согласна с частью квалификацией своих преступлений. Лишение жизни её родного отца Олега Кечина – обвинение квалифицирует как «убийство по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы». То есть, как считает следствие и прокуратура, Полина пошла на это под влиянием идей и представлений о радикальном феминизме. Сама же Дворкина это отрицает, пытаясь выставить все так, будто сделала это, так как боялась за свою жизнь.

Также у Дворкиной есть претензии к квалификации нападения на детский сад – статья «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, покушение на убийство малолетнего, совершенные общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы». Во время допросов она заявляла, что убивать никого кроме детей, она не планировала. На жизнь персонала детского сада не покушалась. Хотя в это же время Дворкина заявила, что если бы охранница не пустила её внутрь или оказала бы сопротивление, то она бы её застрелила...

Напомним, что Полина Дворкина стала центром громкого и страшного события – стрельбы в детском саду №31 на Менжинского. К счастью для всех, трагедии в дошкольном учреждении не произошло. Дворкину, пришедшую с заряженным ружьем и в полной готовности убивать именно мальчиков, обезвредили три воспитательницы – Ирина Шабанова, Наталья Стус и Наталья Толстая. Женщины героически бросились защищать своих воспитанников, не думая о том, что для них этот рабочий может стать последним.

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Начнем с того, что Полина Дворкина на самом деле София Кечина. Свое имя она сменила в тот момент, когда активно планировала убийство. О поводе – немного позже, сейчас интересно другое. Почему она выбрала именно эту фамилию? Дворкина на допросах заявляла, что мужчины угнетают общество свои положением, вседозволенностью, и она собиралась устранить их преимущество. К этой мысли она пришла, когда начала увлекаться различными авторами феминистической направленности, среди которых была Андреа Дворкин, чья позиция была схожа с её взглядами. В честь писательницы она и назвала себя. По её мнению это было символично. (Подробнее)

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