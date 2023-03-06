Красноярских воспитательниц детсада, спасших малышей во время стрельбы, наградили медалями «За отвагу»

Воспитательницы с заслуженной медалью «За отвагу» Фото: Александр Черных

В Красноярске медалями «За отвагу» наградили трех красноярских воспитательниц: Ирину Шабанову, Наталью Стус и Евгению Толстую, которые спасли 17 детей от пришедшей с ружьем в детсад Полины Дворкиной. К награде героинь представили согласно указу президента России Владимира Путина еще в декабре 2022 года. Медали были вручены губернатором Красноярского края Александром Уссом в торжественной обстановке в преддверии Международного женского дня.

Напомним, что 28 марта 2022 года дочь 19-летняя Полина Дворкина пришла в детский сад №31 на улице Менжинского в Красноярске с целью убить всех мальчиков, за пару часов до этого, она застрелила собственного отца. (Сейчас идет следствие, и детали строго закрыты от СМИ. Но еще тогда Полина рассказала, что ненавидит мужчин - им можно все, а женщинам ничего). Все могло кончиться трагедией, но путь Дворкиной преградили Наталья, Ирина и Евгения.

30 марта 2022 года воспитательницам в торжественной обстановке вручили награду МВД, а 18 апреля Ирина, Наталья и Евгения получили ведомственную награду Следственного комитета Медаль «Доблесть и отвага», Кроме того, в Красноярске вывесили баннеры с фотографиями героинь, а за смелость и решительность молодые женщины были награждены почётными грамотами Губернатора края.

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