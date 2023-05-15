В Красноярске начался судебный процесс над Полиной Дворкиной. Фото: прокуратура края

В Красноярском краевом суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 20-летней Полины Дворкиной. Ее обвиняют по двум статьям: в убийстве собственного отца и в покушении на убийство маленьких детей. Обвинительное заключение по резонансному уголовному делу утвердил заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Государственное обвинение по делу поддерживает прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

Напомним суть этой истории. В марте 2022 года жительница Красноярска проникла в здание детского сада на улице Мечникова. Позже следствие установило, что она намеревалась застрелить из помпового ружья детей – конкретно мальчиков, таким зверским способом она собиралась привлечь внимание к тому, что, по ее мнению, у мужчин все деньги и власть.

Ее остановили три воспитательницы, которые заметили, что из-под пальто посетительницы торчит ружье. В борьбе Дворкина смогла выстрелить, но никто не пострадал. Женщин, которые спасли детей, в дальнейшем представили к наградам МВД и СК, а также медалью «За отвагу».

Вскоре после того, как нападавшая оказалась в наручниках в руках полиции, стало известно что она застрелила собственного отца в квартире, после чего, собственно, и отравилась в детский сад. Следствие пришло к выводу, что Полину Дворкину к этому привели идеи радикального феминизма.