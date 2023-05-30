Из скромной девочки в монстра с ружьем: суд раскрыл подробности дела Полины Дворкиной, убившей отца и напавшей на детсад

Фото: Прокуратура

В Красноярске продолжается суд над Полиной Дворкиной, той самой, что сначала застрелила своего отца, а затем отправилась в один из детских садов, чтобы убивать исключительно мальчиков. К счастью, на её пути встретились отважные сотрудницы дошкольного учреждения – три педагога не только предотвратили страшную трагедию, а обезоружили нападавшую и передали её в руки силовиков. На последних двух судебных заседаниях открылись ранее неизвестные подробности её преступлений.

Слева направо: Евгения Толстая, Ирина Шабанова, Наталья Стус Фото: Мария ЛЕНЦ

«ОТЦА Я УБИЛА НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОН МУЖЧИНА»

Первое преступление Дворкиной – лишение жизни родного отца Олега Кечина – обвинение квалифицирует как «убийство по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы». То есть, как считает следствие и прокуратура, Полина пошла на это под влиянием идей и представлений о радикальном феминизме. Сама же Дворкина это отрицает, пытаясь выставить все так, будто сделала это, так как боялась за свою жизнь.

Из показаний Полины Дворкиной во время допроса на суде:

- Я решила убить его не потому, что он мужчина. А потому, что почувствовала от него угрозу своей жизни. Сделала это под воздействием психотравмы из-за его поступков. Первый раз это произошло 28 марта около 4-х утра. Я находилась в своей комнате, она была заперта. Почему? Пояснить не могу. В это время отец начал долбиться в мою дверь, он был сильно пьян. Он кричал «Я тебя породил – я и убью». Спустя минут 5 он успокоился. Я заснула. Проснулась около 9 часов утра, а отец около 10 часов ушел к другу. Я сидела в интернете, смотрела фильм «Дискавери» про жизнь на дне океана. Около 12:30 отец вернулся домой. Минут через 10 он вновь начал ломиться, начал мне угрожать «Я убью тебя». Отношения с отцом были напряженными, но почему он хотел убить меня, я не знаю.

Примечательно, что дверь в её комнату, как гласят материалы дела, была довольно хлипкой. Выбить её никто не пытался, реально добраться до Дворкиной – тоже. Действительно ли угрожал её отец убийством? Вопрос остается открытым.

- Я услышала, что отец лег на диван, решила его убить, взяла гантель весом 3 килограмма и вышла к нему. Ударила несколько раз, но не убила, а только разбудила. Он перевернулся с живота на спину, посмотрел на меня и спросил – «за что?». Я ничего ему не ответила, гантель бросила и пошла к себе за оружием. Вернулась, направила ствол, он смотрел в дуло и молчал, не сопротивлялся. Я выстрелила. Он умер сразу. После этого я вымыла руки, сменила серую футболку на белую, зарядила оружие четырьмя патронами, надела пальто, и направилась в детский сад №31. Я шла туда с целью убить мальчиков из группы «Карамельки». Я хотела выразить протест обществу, что женщинам приходится обслуживать детей. Другим образом привлечь внимание к этой проблеме не получалось.

Есть несколько интересных деталей: во-первых, Дворкина довольно рано пришла к мысли о том, что «мужчины — доминирующий класс, которому принадлежат все имения капитала, а женский класс эксплуатируется мужчинами». В 13 лет, по её словам, из-за плохих взаимоотношениях отца с матерью, проблемах с одноклассниками в школе, она начала изучать феминистских авторов, группы в соцсетях. Далее она все глубже погружалась в эту тематику, с радикальным направлением, когда женщины не просто добиваются возможности работать с противоположным полом на равных, а стремятся искоренить его. Это подтверждает коллекция высказываний и картинок, найденная в её ноутбуке и телефоне, а также роспись футболки, в которой она отправилась в детский сад.

Цитировать дословно все это мы не будем по этическим соображениям, но сообщим, что главный посыл такой - нужно начинать с самых близких. С отца, например.

Кстати, Полина заявляет, что папу вообще убивать не планировала. Но как тогда объяснить поисковые запросы в её истории браузера, которые она вводила незадолго до преступления: «Может ли мужчина выжить после выстрела в голову?», «Случаи выживания мужчин после выстрела в голову».

МЫСЛИ О НАПАДЕНИИ НА ДЕТСКИЙ САД ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЕ ОСЕНЬЮ 2021

Дворкина, как мы ранее говорили, подошла к планированию массового убийства мальчиков в детском саду или, как она его называет: «феминистического акта возмездия», с особой тщательностью.

Та самая группа, где случилась стрельба. Фото: СК по Красноярскому краю

Из показаний подсудимой:

- Первая мысль об «феминистическом акте» у меня возникла осенью 2021 года. Мне все время казалось, что у меня в жизни все плохо, никто не любит, ни на что не способна, видела, что так не только у меня – женщины страдают от влияния мужчин. Тогда родители забухали, а я в это время начала увлекаться видео про охоту. И тут в моей голове появился червь. Я надеялась, что эти мысли пройдут, но обстановка вокруг их только укрепляла. Поэтому начала подготовку. До последнего думала, что не буду этого делать. Но сорвалась, когда убила отца.

Тогда вопрос – если до последнего думала, что не будет убивать в саду, то зачем ходила туда за пару дней до нападения? Зачем мелькала перед охраной, чтобы добиться узнаваемости и свободного прохода? Несостыковочка.

ДЕТИ НЕ ВИНОВАТЫ

Факт – Дворкина пыталась устроиться в несколько детских садов на работу. В один частный и парочку муниципальных. Прямо сейчас её готов был взять частный сад на должность помощника воспитателя, а вот дошкольное учреждения, куда она отправилась совершать акт возмездия, пообещал принять её на работу… через месяц. Как место освободиться.

Из показаний подсудимой:

- Я выбрала сад №31, так как он был ближе всех к моему дому. Была на собеседовании несколькими днями ранее. Заведующая сказала, что я ей понравилась, но на работу она меня принять сможет только через месяц. Она взяла мой номер телефона и обещала перезвонить.

Вопрос прокурора во время заседания:

- Полина, а как вы собирались работать с детьми, если вы так ненавидели мальчиков? Ведь с ними же тоже пришлось бы взаимодействовать.

- Дети не виноваты, что в обществе такая ситуация сложилась. А по поводу «феминистического акта», то я хотела их просто использовать, чтобы внимание к проблеме привлечь.

В зале суда в этот момент повисла тишина…

«Комсомольская правда-Красноярск» будет продолжать следить за слушанием дела и развитием событий.

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