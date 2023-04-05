Устроившую стрельбу в детсаду Красноярска Полину Дворкину оштрафовали за феминистский манифест

Полина Дворкина в зале суда. Фото: СК по Красноярскому краю

Железнодорожный суд Красноярска оштрафовал подозреваемую в убийстве и покушении Полину Дворкину за феминистский манифест и провокационную футболку. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов края.

Сообщается, что Дворкина, которая сейчас находится в СИЗО, собиралась отправить иностранным СМИ и СМИ иноагентам некий манифест. Содержание неизвестно, но в пресс-службе рассказали, что в нем есть выдержки из учений радикальных авторов феминистического движения с призывом убивать мужчин.

Кроме того, ее признали виновной в том, что 28 марта 2022 года она пришла в детский сад в футболке с провокационной надписью, побуждающей к насилию над мужчинами. Ее приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей. Отметим, что свои взгляды девушка никогда не скрывала. Собственно, по неофициальным данным, псевдоним "Дворкина" она взяла в честь известной американской феминистки Андреи Дворкин.

Напомним, что год назад 19-летняя Полина Дворкина в квартире застрелила своего отца 56-летнего Олега Кечина, после чего с ружьем отправилась в детский сад №31. Она спрятала оружие под верхнюю одежду, беспрепятственно прошла мимо охранника. Позднее девушка рассказывала, что собиралась расстрелять только мальчиков.

Квартира Полины Дворкиной. Фото: СК по Красноярскому краю

Ей помешали три воспитательницы: Наталья Стус, Ирина Шабанова и Евгения Толстая. Во время борьбы Дворкина успела выстрелить из ружья, но, к счастью, никто детском саду не пострадал.

Слева направо: Елена Толстая, Ирина Шабанова и Наталья Стус. Фото: Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщины рассказывали, что свой поступок Дворкина объяснила им тем, что «вся власть у мужчин, у них все деньги», а расстрелом детей она собиралась привлечь внимание к этой, по ее мнению, проблеме. Троих воспитательниц в дальнейшем представили к ведомственным наградам МВД и СК.

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