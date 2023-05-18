Тщательно готовилась и планировала каждый шаг: стали известны мотивы Полины Дворкиной, убившей отца и устроившей стрельбу в красноярском детском саду

Фото: Прокуратура

В Красноярске 17 мая прошло второе судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Полины Дворкиной. 19-летней девушки, которая в марте прошлого года стала виновницей громкого и страшного события – стрельбы в детском саду №31 на Менжинского. К счастью для всех, трагедии в дошкольном учреждении не произошло. Дворкину, пришедшую с заряженным ружьем и в полной боевой готовности убивать именно мальчиков, обезвредили три воспитательницы – Ирина Шабанова, Наталья Стус и Наталья Толстая. Женщины героически бросились защищать своих воспитанников, не думая о том, что для них этот рабочий может стать последним.

Слева направо: Евгения Толстая, Ирина Шабанова, Наталья Стус Фото: Мария ЛЕНЦ

Но это далеко не единственное обвинение в отношении Дворкиной: ей также инкриминируют убийство родного отца Олега Кечина под влиянием идей и представлений о радикальном феминизме, которого, по версии СК и прокуратуры, девушка застрелила незадолго до похода в детский сад.

Та самая группа, где случилась стрельба. Фото: СК по Красноярскому краю

На первом заседании Полине Дворкиной было предъявлено обвинение, с которым она согласилась частично: вину в убийстве отца она признала полностью, а вот к квалификации нападения на детский сад – статья «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, покушение на убийство малолетнего, совершенные общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении какой-либо социальной группы» - у нее есть претензии. Обвинительное заключение, кстати, утверждал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

Детский сад, куда пришла Дворкина с ружьем Фото: ИВАНОВА Диана

На второе заседание пригласили всех свидетелей по уголовному делу – тут были и сотрудники Росгвардии, приехавшие по сигналу тревоги, сотрудники детского сада (кроме трех воспитателей – они признаны потерпевшими), соседи Дворкиной, нарколог, дававший заключение для получения разрешения на оружие и многие другие. Из их показаний стали понятны многие детали, о которых мы раньше могли только догадываться.

Когда слушателей запустили в зал суда, то Дворкина уже была здесь, в клетке, говорила с адвокатом, который наставлял её перед слушанием: быть убедительной, постараться скрыть лишнее волнение, когда будет говорить.

МОТИВЫ УБИЙСТВА ОТЦА И ПОКУШЕНИЯ НА ДЕТСКИЙ САД

Начнем с того, что Полина Дворкина на самом деле София Кечина. Свое имя она сменила в тот момент, когда активно планировала убийство. О поводе – немного позже, сейчас интересно другое. Почему она выбрала именно эту фамилию? Дворкина на допросах заявляла, что мужчины угнетают общество свои положением, вседозволенностью, и она собиралась устранить их преимущество. К этой мысли она пришла, когда начала увлекаться различными авторами феминистической направленности, среди которых была Андреа Дворкин, чья позиция была схожа с её взглядами. В честь писательницы она и назвала себя. По её мнению это было символично.

Главным мужчиной, которого она хотела уничтожить – был её отец. По словам Полины, он не любил её, не замечал, в отличие от старшей сестры, и только отравлял жизнь своими пьянками, рукоприкладством, злостью и криками.

На допросе в суде сосед Олега Кечина, с которым они общались больше 30 лет, подтвердил, что в беседах с ним о Полине отец либо никак не отзывался, либо делал это с негативом. А вот старшую дочь, наоборот, всегда ставил в пример и говорил о девушке с гордостью. Ну и про любовь к спиртному не забыл упомянуть.

Поэтому когда Дворкина решилась на «устранение мужского преимущества», то сначала она отправилась к отцу.

Придя в квартиру, Полина застала отца спящим. Согласно заключению судмедэксперта, мужчина был сильно пьян – об этом говорило высокое содержание алкоголя в его крови. Дворкина сначала ударила мужчину гантелей по голове, но убить не получилось – только разбудить.

- Между нанесением травмы головы и гибелью Олега Кечина прошел короткий промежуток времени, буквально несколько минут, - заявила судмедэксперт в суде.

Когда Олег Кечин проснулся, Дворкина, поняв, что гантеля избавиться от отца не помогла, схватилась за ружье.

- После выстрела ему в голову я почувствовала облегчение, - как сообщил источник «КП-Красноярск», заявила Полина во время следствия.

Спустя несколько часов, дождавшись тихого часа в саду, Дворкина отправилась к малышам с ружьем наперевес. Мотивы те же – «устранение мужчин», только в юном возрасте, пока еще «не успели никому отравить жизнь».

Детский сад выбирала по принципу, где больше мальчишек. Для этого она промониторила несколько районов, изучала сайты и группы дошкольных учреждений в интернете. Выбрала три садика, расположенных неподалеку и попробовала устроиться в каждый из них.

- Она приходила к нам 25 марта, хотела стать тьютором (сопровождающим – прим.ред) для ребенка с особенностями. Его сопровождающий как раз увольнялся, мама искала нового. Но ей отказали – нет образования и опыта, - рассказала на суде сотрудница сада.

Примечательно, что когда сотрудники Росгвардии приехали по тревоге в сад, то они решили досмотреть телефон Дворкиной – вдруг у нее есть сообщник, вдруг он прямо сейчас находится здесь или в другом детском саду. Они нашли там не только план строения детского сада, фотографии с расположением помещений, но и фото мальчишек из той самой группы, куда с ружьем заявилась Полина.

- Мы вытащили у нее телефон, она сама добровольно назвала пароль. Переписок, существование какого-либо сообщника там не нашли, но обнаружили несколько фото детей мужского пола и здания детского сада, - рассказал в суде сотрудник Росгвардии. – На вопрос «зачем ты пришла сюда с ружьем?», Дворкина сказала что пришла «пострелять по птичкам».

«Пострелять по птичкам» - жуткая формулировка того, что собиралась сделать с детьми Полина.

Примечательно, что во время второго заседания Дворкина отказалась от своих убеждений, из-за которых убила отца и собиралась расправиться с малышами. И даже предприняла жалкие попытки извиниться перед свидетелями за весь тот ужас, в котором им пришлось поучаствовать. Тихо бубня себе под нос, еле-еле слышно… По указке защиты или собственному порыву, чтобы на пару месяцев смягчить приговор?

КАК 19-ЛЕТНЯЯ ДВОРКИНА ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА ОРУЖИЕ

Получение разрешения на оружие – это отдельная история. Дворкина застрелила отца и пришла в детский сад с гладкоствольным помповым ружьем марки МР-135 12 калибра. Оно было куплено 2 марта 2022 года, за 26 дней до убийства Кечина и нападения на детский сад. На тот момент это оружие можно было приобрести только при условии, что покупателю есть 21 год. Полине же было 19.

Скриншот с сайта podpricelom.com

Все просто: 21 июня 2021 года был поднят возрастной ценз с 18 до 21 года решением, одобренным Госдумой.

1 января 2022 года изменения вступили в силу.

Но как же 2 марта 2022, когда Дворкиной официально выдали документы? Ведь новый закон действует уже три месяца?

Да, кроме одного нюанса.

- Документы, разрешающие покупку оружия, действительны в течение полугода, - пояснил нам специалист, работающий в лицензионно-разрешительной системе. - То есть, она могла прийти в магазин еще с теми бумагами, которые успела оформить.

Хорошо, документы она успела оформить еще до вступления в силу действия закона. Но неужели ни один специалист не задался вопросом: зачем молодой девушке ружье?

Еще как задался. И не один, а все, кто был причастен к появлению ружья у Дворкиной.

Из показаний врача-наркоголога:

- Дворкина пришла на прием, чтобы получить справку для приобретения огнестрельного оружия. Наших регистраторов сразу насторожило то, что она уже была у нас на приеме по этому же вопросу, но под другими ФИО – тогда её звали София Кечина. Справку в прошлый раз ей не выдали, так как в её анализах было обнаружено наличие вещества фенобарбитала (оказывает общее угнетающее действие на центральную нервную систему). Это вещество внесено в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Его наличие в организме дает право отказать в выдаче справки для приобретения лицензии, что и было сделано. Я у нее спросила, откуда у тебя в организме фенобарбитал? Дворкина ответила, что принимала один популярный препарат, который помогал ей успокоиться и уснуть, в составе которого есть это вещество. Это меня насторожило. Проверив её анализы уже во второй раз, они оказались чистыми. По закону мы не имеем право отказать в получении справки, поэтому она была выдана. Но сразу после приема я позвонила коллегам в психиатрический диспансер – он должен был стать следующим пунктом для посещения Дворкиной. Я выразила свои опасения, попросила, чтобы они отнеслись к ней с особым вниманием. Причина для получения оружия тоже была странная – охота на бобров, да еще и в одиночестве. Нестандартное увлечение для юной девушки…

К сожалению, психиатр также не нашел законных причин для отказа – медицинские документы были получены. Далее Полина отправилась в лицензионно-разрешительную систему, чтобы записаться на обучение, пройти экзамен и соблюсти прочие формальности.

Из показаний сотрудника лицензионно-разрешительного центра:

- Она ничем не выделялась среди обычных учеников, причина только странная для получения разрешения – охота на бобров. На них обычно капканы ставят, с ружьем это делают крайне редко… Но, сказала, с отцом ходить хочет. Ладно. Экзамен по теории обращения с оружием прошла блестяще, на все вопросы теста ответила верно. А вот практику пересдавала – в первый раз замешкалась с перезарядкой пистолета. Во второй раз стрельба прошла идеально.

Получив все необходимые документы, Дворкина тут же побежала покупать ружье и патроны. Купила она его 2 марта, а поставила на учет 3 марта.

Полина все тщательно планировала несколько месяцев. Она долгое время вынашивала в себе страшную, невероятно жуткую мысль – убивать. При любых трудностях Дворкина искала решения, не оставляла свой план: не получилось со справкой – сменила фамилию, дождалась чистых анализов и по новой. Не сдала экзамен? Тренировалась и добилась идеальных результатов. Её упорство бы в правильное русло…

«КП-Красноярск» продолжает следить за ходом судебного разбирательства. Следующее заседание состоится 22 мая.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

Кандидат психологических наук, детско-подростковый клинический психолог высшей категории Анастасия Пенявская (Томск)

- На проявление агрессии к определенной социальной группе влияет много факторов. Возможно это своеобразие личностного развития, наличие акцентуации характера, при которых отдельные его черты чрезмерно усилены. Например, проявление раздражительности, импульсивности, возбудимости. Также причиной могли стать нарушенные детско-родительские отношения, в которых роль отца воспринималась каким-то определённым образом, что повлекло за собой агрессию к противоположному полу, а в дальнейшем и к противоправному поведению. Если отец был доминирующим, авторитарным, подавлял личность, унижал в процессе развития, то к нему могло сформироваться такое отношение, которое проявилось потом в агрессию. С другой стороны, если родитель был слабохарактерным, не участвовал в жизни ребенка, не выражал какой-то позиции в семье, то его восприятие как ничтожного, маловлиятельного человека также могло спровоцировать в свой адрес появление злости. Еще один вариант – созависимые отношения в семье, часто такое бывает, когда есть среди родителей алкоголики, наркозависимые. Это тоже вызывает неприязнь у ребенка, которая может запустить механизм агрессии в адрес родителя. Не исключено и наличие психических расстройств, психотравмы в детско-подростковом или юношеском возрасте, а также возникновение идей мести, возмездия.

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