«Буду охотиться на бобров»: как застрелившая отца и устроившая стрельбу в детском саду Полина Дворкина получила разрешение на покупку ружья

Стало известно, как обвиняемая в убийстве отца и покушении на убийство детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском краевом суде проходит процесс над Полиной Дворкиной. Ее обвиняют в убийстве отца и попытке убийства мальчиков в детском саду. Это уже второе заседание по делу, первое состоялось 15 мая. Вопреки желанию подсудимой (она просила, чтобы все проходило за закрытыми дверями), судья постановил – слишком резонансная история, чтобы держать подробности в тайне от общественности.

А подробности там поистине шокирующие. Из показаний врача наркоголога: подсудимая пришла за справкой, необходимой для приобретения огнестрельного оружия. Однако выяснилось, что перед этим она без видимых причин сменила фамилию на Дворкину, отказавшись от своей родовой фамилии. Это не могло не насторожить. Выяснилось, что подсудимая сдавала кровь на анализ, где был обнаружен препарат фенобарбитал (оказывает общее угнетающее действие на центральную нервную систему). Дворкина объяснила это так: якобы страдала бессонницей и принимала лекарство (известное и доступное, но мы не станем его называть), в его составе и был этот препарат.

Нарколог позвонил коллеге-психиатру и предупредил, чтобы тот внимательнее отнесся к совсем юной девушке (на момент совершения преступления ей было всего 19 лет), которая настойчиво пытается приобрести оружие.

На вопрос, зачем ей ружье, та ответила:

- Буду ходить на охоту на бобров.

Причем отвечала на все вопросы спокойно, терпеливо, была вполне адекватной. Причин не выдать справку не нашлось ни у нарколога, ни у психолога. С этим медицинским заключением Полина Дворкина в оружейном магазине приобрела ружье. Которое и привело ее на скамью подсудимых.

Рассматривает резонансное уголовное дело Красноярский краевой суд. Фото: прокуратура

Напомним, что в марте 2022 года жительница Красноярска проникла в здание детского сада на улице Мечникова. Следствие установило, что она намеревалась застрелить из помпового ружья детей – конкретно мальчиков, таким зверским способом она собиралась привлечь внимание к тому, что, по ее мнению, у мужчин все деньги и власть.

Ее остановили три воспитательницы, которые заметили, что из-под пальто посетительницы торчит ружье. В борьбе Дворкина смогла выстрелить, но никто не пострадал. После того, как нападавшая оказалась в наручниках в руках полиции, стало известно, что перед походом в детский сад она застрелила собственного отца в квартире. Следствие пришло к выводу, что Полину Дворкину к этому привели идеи радикального феминизма.

«КП» продолжает следить за ходом судебного разбирательства.

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