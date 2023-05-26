Ачинскую кассиршу Анну Григорьеву и ее мужа, укравших из банка 22 миллиона рублей, приговорили к 6 годам колонии. Фото: соцсети

Сегодня, 26 мая, суд города Ачинска вынес решение по резонансному делу о хищении крупной суммы денег из банка в эквиваленте 22 миллионов рублей. Кассир банка Анна Григорьева признана виновной непосредственно в хищении и получила 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ее муж Денис Григорьев пойдет за подстрекательство к хищению также на 6 лет. Хотя сторона обвинения запрашивала по 8 лет каждому. Плюс женщину обязали пройти лечение у психиатра.

Тремя днями ранее, во время последнего слова, Денис произнес всего одну фразу: «Не наказывайте строго Анну». Неужели совесть замучила? Осознал, что ничего этого могло бы не быть – ни уголовного дела, ни полутора лет в следственном изоляторе? А ведь как красиво у них все начиналось – с пышной свадьбы 12 лет назад и клятв в вечной любви. Даже когда она официально развелись, продолжали жить вместе. Но сейчас им придется расстаться надолго – совместной камеры им никто не обещал: она поедет в женскую колонию, он в мужскую. «КП» вспоминает историю, за которой следила с самого начала.

Оставила записку

В 3 часа ночи с 6 на 7 декабря 2021 года 30-летняя Анна Григорьева пропала без вести. Просто растворилась в воздухе. Перед исчезновением оставила записку, прочитав которую родственники сразу обратились в полицию. А через пару дней полицию вызвало и руководство офиса банка, в котором молодая женщина работала несколько лет.

Оказалось, что вместе с Анной пропала крупная сумма денег сразу в трех валютах – 15 миллионов рублей, 49 тысяч евро и 49,5 тысяч долларов. Итого в рублевом эквиваленте более 22,7 миллионов. При просмотре видео из помещения убедились, что деньги не сами растворились в воздухе, их вынесли. Так скромная банковская сотрудница оказалась героиней настоящего детектива и из списка пропавших без вести попала в список подозреваемых.

Первым делом полиция начала разрабатывать родных кассирши. Что-то подсказывало, что именно мать может знать правду, где та находится – спряталась в Ачинске или успела уехать прочь из города. С такими-то деньжищами могла и за границей уже оказаться. Спустя неделю после пропажи Анны оперативник вызвал ее мать на откровенный разговор. Оказался грамотным психологом, нашел нужные слова, сделал расклад: если Анна сама явится с повинной, она облегчит свою участь. И это сработало. Через неделю, 14 декабря Григорьева сама явилась к следователю и тут же стала давать показания. У нее тогда изъяли почти 2 миллиона рублей.

Анна старалась быть красивой для любимого мужчины, а он ценил в ней деньги. Фото: соцсети

Настоящий мажор

Разумеется, муж Анны оказался в центре внимания журналистов, но наотрез отказался общаться. Правда, не со всеми – 13 декабря (обратите внимание, за день до того, как супруга пришла с повинной) он оказался героем федерального телешоу. Выступил в передаче «На самом деле» на 1 канале, где людей проверяют на полиграфе. И там клялся и божился, что не причастен никаким боком ни к исчезновению жены, ни к хищениям. Правда, эксперт в студии сразу сказал: врет.

Денис оказался великим комбинатором. На фоне тихони Анны ярко выделялся – заносчивый, высокомерный, самоуверенный. Люди про себя тихо ворчали «за счет девчонки» живет, что его это ничуть не смущало. Не работал, но деньги были. Как-то раз перед соседом на улице стоял возле подъезда, пачку денег достал, потряс ею, и сказал - «вот так живет тот, кто не работает». Правда, среди его легенд о заработке было, якобы в деревнях микрозаймы раздает, а потом собирает проценты.

- Она его любила, а он погуливал, это я 100 процентов знаю. Как-то раз его любовница номера на этой машине оторвала. Ани не было дома, уезжала куда-то, и ночью мой муж говорит – посмотри что делается. Я в окно смотрю, а там девчонка номер пытается оторвать и кричит – «Григорьев, выходи! Ты чего такой трус?» - это еще лет семь назад было. В итоге оторвала она все-таки этот номер. И почему только женщины вешались? Анька вон вообще на что пошла, - рассказывала «КП» соседка Григорьевых.

Куда пошли деньги

Зачем Анна это сделала? Надоело жить на скромную зарплату кассира? Все просто только на первый взгляд. Зарабатывала Григорьева не так много, а ее супруг постоянной работы не имел и перебивался заработками. Приобрела ему недешевый автомобиль. Денис же залезал в долги, играл в интернет-казино, по итогу образовалась сумма в несколько сотен тысяч рублей.

Обратите внимание – бывший супруг, до этого они развелись, но не расстались. Так что влюбленная до сумасшествия женщина содержала игромана и местного прощелыгу. А однажды по его наущению взяла финальную сумму из банка и сбежала. Спряталась, кстати, у своей бабушки, но через день связалась с матерью и рассказала, что жива и невредима.

Оба ожидали такой приговор, но надеялись, что он будет мягче Фото: ИВАНОВА Диана

Встречи в суде

На судебных заседаниях Денис продемонстрировал свое отношение к жене. Сразу видно, кто к кому как относится, и кто кого по настоящему любил. Он вел себя нарочито развязно – шел по коридору в зал суда вразвалочку, а присутствие толпы журналистов расценивал, как аншлаг.

Заседания были открытыми, на одно из них пришли друзья-товарищи в качестве группы поддержки и вели себя так, что судья не выдержал и потребовал дисциплины. Странный он какой-то: ситуация патовая, ему грозит десяток лет в местах далеко не развлекательных. А он устроили себе переглядки друзьями. Правда, внешне изменился – сытая и размеренная жизнь осталась где-то там, синяки под глазами, впалые щеки, живота будто бы и не было никогда.

Изменилась и Анна. И раньше была тихоней, а тут и вовсе поникла. Сбросила несколько килограммов. Пропали ее сочные перманентные брови, которые она когда-то делала ради него, любимого нахлебника. Искры меж ними уже нет. Однако на прошлом заседании, когда прокурор запросил Григорьевым по 8 лет лишения свободы, женщина заплакала, а Денис вдруг произнес: «Не наказывайте строго Анну»...

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