Ачинская кассирша «превратилась в тень», а подбивший на преступление муж шутит на суде со своей «группой поддержки»

Анну и Дениса Григорьева ведут на суд Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Ачинске Красноярского края продолжается криминальная история, сюжет которой – хоть фильм снимай. Дошло до суда уголовное дело по ограблению банка на 23 миллиона рублей Анной Григорьевой – кассиршей с безупречной репутацией, отработавшей здесь несколько лет. И хотя сначала на заседание журналистов не пускали, журналистам «КП» удалось попасть на процесс.

В «первой» серии

Напомним, сначала как гром среди ясного неба появилась новость об исчезновении в Ачинске молодой красивой женщины – Анной Григорьевой. Это случилось в ночь с 6 на 7 декабря этого года. Она оставила тревожную прощальную записку коллегам и родственникам, и – как в воду канула. Правда, уже в первые сутки поисков выяснилось – в банке недостача на 23 миллиона в разной валюте, а камера наблюдения зафиксировала вечер последнего рабочего дня пропавшей Григорьевой. Она вынула что то из сейфа, и унесла с собой. Сомнений почти не оставалось – дело не в простом исчезновении. Анна украла деньги из банка и вместе с ними скрылась. А вот где она, да и вообще – жива ли? Родственники рыдали вместе с мужем, полиция сбилась с ног в поисках. Как вдруг спустя неделю Анна явилась в полицию живая – невредимая. Да, - призналась, - взяла деньги. Но их уже нет. А я вот, перед вами, - сдаюсь. Дальше выяснилось, что муж про Анну все знал, - влюбленная по уши женщина не один год выносила для него, - игромана и местного прощелыги, - деньги из банка. Потом, наконец, поняла – все рано или поздно откроется, взяла финальную сумму и сбежала. Сдаться ее уговорила по телефону мама, - которая, как выяснилось, получила от дочки звонок в самом начале поисков и тоже все узнала.

Изменилась до неузнаваемости

Анна Григорьева Фото: соцсети

Сейчас Анна и Денис встречаются только в суде. С момента задержания оба находятся под арестом, а вот на суд их привозят вместе. Сразу видно, кто к кому как относится, и кто кого по настоящему любил. Денис солидно и вразвалочку вышагивает вслед за приставами по коридору в зал суда, с интересом выглядывая из-за спин конвоира, пытаясь поймать взглядом свидетелей и слушателей. (К слову, на одном из предыдущих заседаний у входа в суд было настоящее столпотворение из журналистов, возможно, парень ожидал чего-то подобного и в этот раз, но нет – лишь три свидетеля, его родственники (мужчина и женщина)… и мы).

Анна и Денис Григорьевы Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение всего заседания улыбается, обсуждает что-то с пришедшими на суд друзьями, «группой поддержки». Даже судья в какой-то момент не выдерживает:

- Прошу дисциплины!

«Такому позитивному отношению в совершенно патовой ситуации, когда тебе грозит «десяточка», можно только позавидовать», - думаем про себя.

Правда, внешний вид подсудимого явно выдает - сытая и размеренная жизнь осталась где-то там, синяки под глазами, впалые щеки, живота будто бы и не было никогда.

Но все это ничто по сравнению с тем, как изменилась главная героиня дела – Анна Григорьева.

Из полной девушки с живым взглядом, пышущей здоровьем, не стеснявшейся яркого мэйк-апа (см. фото из соцсетей), она за 9 месяцев в СИЗО превратилась в тень самой себя: потухшие усталые глаза, полное отсутствие макияжа, лицо – словно череп обтянутый посеревшей кожей, волосы кое-как схвачены резинкой. (К сожалению, судья с ходатайства адвокатов запретила съемку процесса, поэтому эту сцену можем описать только словами).

На этом заседании выступают с показаниями коллеги Анны. Видно, смущены и растеряны – в коллективе Анну искренне любили. Впрочем, ничего нового в речах свидетелей не было. Все, как один уверяли – «ничего не видел, ничего не знаю».

Достал пачку денег - «вот так живет тот, кто не работает!»

Денис Григорьев Фото: соцсети

Тем временем, после суда решаем заглянуть, как выглядит дом, где жила семья Григорьевых. Здесь все еще активно обсуждают в одночасье ставших знаменитыми соседей. Вид журналистов жильцов скромной «хрущевки» уже никого не удивляет. Но из, казалось бы, вдоль и поперек изученной ситуации, продолжают всплывать новые интересные подробности.

Словоохотливая соседка Григорьевых и приятельница Анны Наталья рада посудачить: Денис на фоне тихой и «простой» Анны ярко выделялся – заносчивый, высокомерный, самоуверенный. Люди про себя тихо ворчали «за счет девчонки» живет, что парня это ничуть не смущало:

Денис и Анна Григорьевы Фото: соцсети

- Анну знала с детства. Она тут жила, ее бабушка с дедушкой, и мама тут жила. Никогда за ней ничего не замечали. Хорошая девчонка. С этим Денисом они в одном классе учились, они со школы вместе – всю сознательную жизнь. Я с Денисом сильно не общалась, мне он не нравился, честно говоря. Я знала, что он не работает, потому что он постоянно дома. Как-то раз Денис перед соседом на улице стоял возле подъезда, пачку денег достал, потряс ею, и сказал - «вот так живет тот, кто не работает». Он вообще еще говорил, что работает по каким-то отдаленным деревням и типа какие-то микрозаймы раздает.

Выясняются пикантные подробности:

- Вообще, это она его любила, а он погуливал, это я 100 процентов знаю. Как-то раз его любовница номера на этой машине оторвала. Ани не было дома, уезжала куда-то, и ночью мой муж говорит – посмотри что делается. Я в окно смотрю, а там девчонка номер пытается оторвать и кричит – «Григорьев, выходи! Ты чего такой трус?» - это еще лет пять назад было. В итоге оторвала она все-таки этот номер, - говорит соседка. – Что женщины так вешались на него? – удивляется соседка. - Анька вон вообще на что пошла!

Анна Григорьева Фото: соцсети

Но приговор супругам вынесут еще не скоро. Опрос свидетелей только начался. Еще какое-то время главная интрига этого дела – какой срок получат Анна и Денис, останется открытой.

Напомним, Анне вменяют «присвоение» и совершение финансовых сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления, мужу – «подстрекательство к присвоению» и тот же отмыв денег. По обеим статьям наказание – до 10 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ачинске нашли часть денег, украденных кассиршей Анной Григорьевой

Почти каждый день получает новое продолжение яркая история ачинской кассирши, умыкнувшей и родного банка 23 миллиона рублей. Напомним, сначала Анна Григорьева бесследно пропала с внушительной суммой в разной валюте, через неделю сдалась, но не сдала, где миллионы. (подробнее)

«Оставила записку и исчезла»: в Ачинске кассир банка пропала без вести, прихватив 15 миллионов рублей, 49 тысяч евро и 49,5 тысяч долларов

В Ачинске Красноярского края без вести пропала 30-летняя Анна Григорьева, забрав из банка, в котором работала кассиром, 15 миллионов рублей, 49,2 тысяч евро и 49, 5 тысяч долларов. Как сообщают в пресс-службе МВД, девушку подозревают в присвоении. (подробнее)

«Она работала, а муж сидел на шее»: что известно о кассирше банка Анне Григорьевой из Ачинска, пропавшей с 23 миллионами

Детективная история развернулась в Ачинске Красноярского края 8 декабря. 30-летняя кассир банка Анна Григорьева пропала без вести, оставив перед своим исчезновением странную записку (в ней, по неофициальным данным, она прощалась с родными). (подробнее)