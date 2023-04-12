Ачинская кассирша Анна Григорьева заявила, что не крала 23 миллиона рублей из банка Фото: ИВАНОВА Диана

11 апреля состоялось очередное заседание по делу ачинской кассирши Анны Григорьевой и ее мужа Дениса Григорьева. Оно было целиком и полностью посвящено опросу Анны. За эти два с лишним часа ситуация в деле если не поменялась с ног на голову, то заставила взглянуть на некоторые вещи под новым углом.

Анна с Денисом приехали на заседание в традиционных уже для себя черных спортивных костюмах. Сама ачинская кассирша внешне выглядит гораздо бодрее себя образца прошлогоднего заседания.

Анна и Денис на прошлогоднем заседании Фото: Мария ЛЕНЦ

Изрядно похудевшая, но подтянутая, с серьезным видом Анна внимательно слушала судью и обвинителя, что-то записывая в свой блокнот. Денис же находился в стандартной для себя роли весельчака. Казалось, что он не до конца осознает всю серьезность ситуации, либо не хочет осознавать.

Фото: ИВАНОВА Диана

Заседание началось с зачитывания судьей ранних показаний Григорьевой. В них все тоже, что и было раньше. Девушка признается в систематических кражах с 2018 года, рассказ о схемах краж, что деньги шли не на роскошную жизнь, а на дело (оплата долгов мужа). Призналась во всем – и в краже 23 миллионов в трех валютах в том числе. Словом – все шло без сюрпризов.

Разве что на ранних допросах Анна, на чем свет стоит, крыла Дениса. Она рассказывала следователям об издевательствах со стороны мужа: якобы Денис избивал ее, угрожал пистолетом и даже стрелял – все ради того, чтобы она крала деньги из кассы банка. По лицу кассирши было заметно, что слушать это ей было неприятно, Денис же сидел в абсолютной расслабленности, широко улыбался и даже пытался обнимать супругу, постоянно что-то нашептывая ей.

Неожиданности начались с вопроса – «подтверждаете ли вы свои показания?». Анна твердо ответила – «нет».

Из показаний Анны Григорьевой в суде

- Всю сумму недостачи (около 23 миллионов рублей) я к себе не отношу. К кассовой программе доступ имеют буквально все. Честно, я не подсчитывала сумму, которую брала, поэтому, когда я узнала масштабы, всю сумму, то поняла - это невозможно. Когда я уходила на больничный, в отпуск или брала отгулы, то не могу отвечать за других сотрудников. Мне во время допроса даже следователь говорил – «А вы знаете, что когда вас не было на работе, проводки по кассовой программе проходили под вашими паролям». А на допросах я не понимала вообще… эти допросы проходили с каким-то непонятным давлением, непонятно, что от меня хотели. Только сейчас я все понимаю, а тогда ахинею говорила, простите меня, вот и все.

Обвиняемая утверждает - реальная сумма хищения является ниже более чем в два раза, а за раз она из кассы вынимала не более 300 тысяч рублей, хотя в ранних показаниях утверждала, что доходило и до 2 миллионов рублей. Единственное с чем согласилась Анна – это с размером украденной валюты. По мнению Григорьевой, она украла около 10 миллионов, остальные деньги – кто-то другой:

- Я много чего полагаю… Полагаю, что иные лица причастны к хищению. Но это только мое предположение. Вы сами видите, что никто ничего не знает и ничего не видел.

Также оказалось, что Анна даже не уверена в датах, когда именно она брала деньги из кассы, и сомневается в периоде исчезновения денег, который ей вменяют:

- Я не могу сказать, это был январь 2018 или декабрь 2017 условно. К этим датам следователи привели, а не я. И вообще, все операции проводятся через документы. Это все можно посмотреть в кассовых сшивах, кто там что проводил. Я могу говорить только за себя. И по видео можно все определить, там же 6 камер.

Кроме того, Анна заявила, что ни копейки на себя из украденных денег не потратила. Все ушло на помощь любимому мужу (бывшему. Денис и Анна, по словам девушки, развелись из-за его измен, но продолжили жить вместе, как ни в чем не бывало).

И вообще, деньги никто не отмывал. И цели такой не было, когда брала доллары и евро из кассы. Это обвинение Григорьева тоже отвергла:

- Никакого отмывания денег не было. Мне просто нужны были рубли, это обычная конвертация. В кассе не было рублей, чтоб положить их, пришлось так конвертировать валюту, ну и для погашения долгов. И машину Nissan Teana на украденные деньги не покупали.

Судя по новым показаниям Григорьевой, Денис вовсе не такой страшный человек, как она говорила о нем ранее. И не бил, как оказалось, и не угрожал, и психологически не давил. И вообще был практически зайкой.

Фото: соцсети

Ну, вот любил человек играть, ну не работал, ну вот изменял иногда. Явно не повод для расставания. Есть же такой тип женщин, которые верят, что могут перевоспитать, мол, он же, на самом деле, не такой:

- У Дениса пристрастие к азартным играм. Человек, который имеет зависимость… по нему все видно. Я посещала много тренингов по психологии. И человека в такой момент невозможно было оставить и бросить. Я просто не могла так поступить с ним. Вообще я добрая и мягкая, хорошая и домашняя, много помогала и людям, и каким-то приютам Если я люблю, то делаю что-то для человека до конца. Когда к нему приходили угрозы от кредиторов, что сгорит машина, что голову отрежут, я не могла уйти. Я же далеко не глупый человек, и знаю, как это происходит – там разговаривать долго не будут. Люди другие совершенно.

Когда адвокат Дениса спросила Анну, как ее подзащитный подстрекал жену к преступлению, девушка заплакала, толком ответить на вопрос она не смогла:

- Да не было никакого давления, просто он плакал, был психологически раздавлен и все. Да, он говорил, что ему угрожают, просил взять деньги в банке. Было только психологическое воздействие.

Но вернемся к деньгам. Обвинитель задал Анне вопрос о судьбе листочка (ранее Григорьева говорила, что ведет лист, в который вносила украденные суммы):

- Я его вела только в самом начале. Мы же собирались возвращать то, что брали из кассы. Но потом все зашло слишком далеко, и я перестала его вести. Когда начала его вести и когда перестала – не помню. Помню, что хранился он у компьютера, возле клавиатуры.

Обвинитель освежил память Анны, напомнив, что по ее же показаниями, листочек был уничтожен 3 декабря – за четыре дня до исчезновения. В ответ Анна занервничала и заявила, что листок вообще не тот:

- Я получается, когда загружала в сейф, то конечно загружала сумму. Я открыла программу, посмотрела сумму, которая там, потом посмотрела сейф, посмотрела сумму там. Потом на нем посчитала и выкинула. А тот листок, о котором вы говорите, выкинула давно еще.

В целом на большинство вопросов Анна отвечала «нет, не знаю, не помню» - собственно, это можно взять за девиз стратегии ее защиты. И в связи с новыми обстоятельствами, криминальная мелодрама, которая длится уже полтора года далеко от своего завершения.

А началось все...

... в ночь на 7 декабря 2021 года с новости об исчезновении Анны. Тогда никто и подумать не мог, чем все обернется.

Анна Григорьева. Фото: соцсети

30-летняя молодая женщина оставила несколько записок - для родных и коллег, по содержанию, напоминающие предсмертные, и как сквозь землю провалилась. Правда, почти сразу выяснилось, что в банке недостача на 23 миллиона в разной валюте, а камера наблюдения запечатлела последние часы пропавшей Григорьевой на работе. Она вынула что-то из сейфа и ушла.

Спустя неделю Анна самолично пришла в полицию. Призналась, что деньги украла, но их уже нет. Затем выяснилось, что муж Анны Денис все знал. Более того, выяснилось, что именно он - игроман и лентяй, подговорил возлюбленную воровать из банка. И лишь спустя два года Анна поняла, что выйти сухой из воды у нее не выйдет.

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