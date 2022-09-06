Фото: соцсети Анна Григорьевой

Скандальная история ачинской кассирши Анны Григорьевой подходит к концу. Материалы дела уже переданы в суд, казалось бы, в этой криминальной саге не осталось открытых сюжетных линий. Но даже в этой закрытой книге не обошлось без продолжения.

Красноярские полицейские сняли документальный фильм об Анне Григорьевой. В нем раскрыли не только внутреннюю кухню раскрытия преступления, но и проанализировали, как тихая девушка из хорошей семьи около 4-х лет незаметно обворовывала уже практически родной банк, в котором отработала около 10 лет.

Ей было стыдно перед коллегами

Все началось, как исчезновение Анны Григорьевой. 7 декабря 2021 года в полицию Ачинска с заявлением о пропаже обратилась мать девушки, которая рассказала, что дочь пропала. Ориентировка даже появилась у красноярских волонтеров. Все искали пропавшую, а не преступницу. Через несколько часов мать Анны вновь позвонила в полицию – она нашла записку, в которой девушка обращалась к своему начальству, мол, прошу никого не винить.

Фото: соцсети Анна Григорьевой

Именно это письмо перевернуло дело из розыска пропавшей… в розыск подозреваемой:

- Оставила записку и скрылась. Потом уже узнали, что заходила и к знакомым, была у своей бабушки. На работу она выйти не могла, потому что знала об обнаружении недостачи, ей было стыдно перед коллегами, она не могла объяснить, почему так произошло, - рассказывает начальник отдела следственной частью МВД по Красноярскому краю Валентинина Знак.

Абсолютно нетипичная преступница

Но даже обнаружив огромную недостачу – шутка ли более 22 миллионов рублей в трех валютах, полицейские не могли поверить, что к этому причастна Анна. Даже после того, как расследование было окончено, следователи с трудом верили, что все, так как есть.

И понять полицейских можно. Уже десяток лет работы в банке, муж, семья состоятельная, у нее даже штрафов не было за всю жизнь. Об этом рассказывает и старший оперуполномоченный уголовного розыска ГУ МВД по краю:

- Зацепила именно характеристика личности девушки. То есть, она абсолютно нетипичная преступница, - вспоминает полицейский.

Фото: соцсети Анны Григорьевой

Именно Станиславу удалось убедить мать Анны рассказать, где находится ее дочь, а саму девушку – сдаться полиции. По словам оперативника, его разговор с матерью Григорьевой длился около полутора часов. В какой-то момент он увидел, что собеседница «поплыла», а затем призналась, что знает, где находится Анна и попросила ее выйти на связь:

- Она позвонила сразу мне. Сказала, что надо срочно встретиться. Когда я ее увидел, она вся дрожала, я попытался успокоить ее. Мы говорили о деле, Анна сказала, что боится ехать сразу в полицию. Я усадил ее в служебную машину, отогрел, успокоил разговором, а уже потом отвез в отделение.

14 декабря 2021 года, спустя неделю после своего исчезновения, Анна Григорьева сдалась… без денег.

Не могла говорить – все время плакала

На первых допросах психологическое состояние Анны было пугающим. По словам следователей, она даже не могла толком говорить – все время плакала. Рассказывала, по каких-то людей, которые вынуждали ее красть деньги. И в какой-то момент это даже стало одной из версий. Было проще поверить в то, что она сама жертва, чем хладнокровная дерзкая воровка:

- Она сама от себя не ожидала, что может пойти на такое. Для Анны было шоком, что она это делала. Она сильно переживала, было видно, что ей тяжело говорить о деле, - рассказывает Валентина Знак.

Но в какой-то момент Анна проговорилась. И «каких-то людей» нашли. Точнее не людей, а человека. Им оказался муж Анны – Денис.

Его не волновало, как она ворует. Его беспокоил только результат

Пока Анну искали всем Ачинском, а новости о «кассирше, укравшей 23 миллиона рублей» обсуждала вся страна, к появившемуся хайпу присоединился Денис. Парень раздавал интервью, ездил на эфиры ток-шоу в Москву. С щенячьими глазами, он постоянно признавался в любви к жене и умолял ее вернуться.

Денис Григорьев. Фото: Фото: соцсети

Свою же причастность он отрицал. Но почему-то веры словам 30-летнего парня было не так много. Этому есть объяснение: официальной работы нет, зато есть немалые долги, непонятно откуда взявшиеся дорогие машины и желание найти свою минуту славы на ТВ.

Тем временем, на допросах Анна все же призналась, что Денис – игроман. Все украденные деньги она отдавала ему. Сохранить удалось лишь чуть больше 2 миллионов рублей, которые она спрятала в гараже родственников. Они так же купили две иномарки, которые оформили на приятеля. Где остальное – без понятия.

17 декабря Дениса арестовали по подозрению в подстрекательстве. Он не стал отпираться, и быстро признался, что подговорил жену на кражи. К этому он вел ее довольно долго, намеками, разговорами, давлением.

Когда задолжал очередной раз – вызвал Анну на диалог. На этот раз сказал откровенно – мне угрожают. Если не отдам деньги – мне конец. Насколько это было правдой до конца неизвестно. Но Анна поверила Денису. С этого момента началась серия, длившаяся около 4 лет.

- О ее действиях он знал мало. Его не волновало, как она крадет деньги, ему был нужен только результат, - говорит Валентина Знак.

Денис и Анна. Фото: соцсети

Анна же всячески защищала мужа, даже пыталась взять всю вину на себя, но картина расследования уже сложилась, было ясно, что вина Дениса ничуть не меньше. Сам же парень особого рвения к защите жены не проявлял. У полицейских сложилось впечатление, что ему плевать на судьбу Анны.

Дело Анны и Дениса Григорьевых находится на рассмотрении в Ачинском городском суде. Ее обвиняют по статьям «присвоение» и «совершение финансовых сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения преступления», эту же статью вменяют и Дениса, на нем так же «висит» «подстрекательство». Обоим грозит по 10 лет колонии.