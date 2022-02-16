Управляющего красноярского банка подозревают в получении взяток за помощь в одобрении кредитов

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В Красноярске управляющего одного из банков подозревают в получении взяток за помощь в одобрении кредитов. Как сообщает Следственный комитет, мужчина умудрился «заработать» около 700 000 рублей. Заведено уголовное дело по статье «получение взяток в значительном и крупном размерах».

Следствие считает, что сотрудник банка через двух своих знакомых находил клиентов, которым не одобряли кредиты. За сумму от 100 000 до 260 000 рублей он помогал получить деньги у банка по фиктивным документам. Подготовкой всех поддельных справок занимались те самые знакомые, которые и искали желающих взять кредит незаконно. «Бизнес» успешно просуществовал с декабря 2020 по декабрь 2021, но затем служба банка заподозрила неладное.

Полученные деньги троица распределяла между собой. Двое знакомых банковского работника проходят подозреваемыми по статье «посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах».

Управляющий отделением банка и один из посредника сейчас находятся под стражей в СИЗО, еще один помощник помещен под домашний арест. Расследование продолжается.

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