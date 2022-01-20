Следствие проверяет версию, что муж ачинской кассирши Денис Григорьев проиграл в казино 10 миллионов украденных денег

Анна и Денис Григорьевы. Фото: из личных архивов супругов

Появилась информация о судьбе части денег, украденных из банка ачинской кассиршей Анной Григорьевой. Выяснилось, что 10 миллионов из 23 в казино мог проиграть Денис Григорьев – муж главной фигурантки дела. Напомним, сейчас супруги находятся в СИЗО.

По неофициальной информации, Анна Григорьева понемногу воровала деньги в течение трех лет. Денис же, в свою очередь, забирал краденные средства и проигрывал все до копейки в казино. Источники сообщают, что Денис рассказал полицейским, где он играл, кому проигрывал – буквально по адресам и фамилиям. Однако дальше дело не продвигается.

В МВД по Красноярскому краю данную информацию ни подтверждают и не опровергают. Все в интересах следствия:

- В настоящее время уголовное дело расследуется, информация не разглашается в интересах следствия, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Однако источник «КП-Красноярск» близкий к следствию подтвердил, что данная версия возникла не на пустом месте:

- Да, такая информация действительно есть, следствие её проверяет, но в показаниях много несостыковок, поэтому утверждать, что деньги ушли игорщикам пока нельзя. По поводу того, что какие-то заведения работают - правоохранители не дремлют, всему свое время.

Напомним, что кассирша из Ачинска Анна Григорьева исчезла с 23 миллионами рублей, украденными из банка, в ночь на 8 декабря. 14 декабря Анна сама сдалась полиции, после разговора с матерью. В конце декабря был арестован муж Анны, а в гараже родственников подозреваемой полицейские обнаружили часть украденной суммы – 2 миллиона рублей.

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