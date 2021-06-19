«Наташенька, прости меня»: Ярослав Сумишевский рассказал о последних мгновениях перед аварией, в которой погибла его жена

Фото: yaroslav_sumishevskiy

Путь Ярослава Сумишевского к успеху без преувеличения был нелегок и тернист. Никому неизвестный ресторанный певец приехал покорять Москву из маленького шахтерского города на Сахалине. Жил в общежитиях, выступал в кабаках и несколько раз был близок тому, чтобы бросить все и уехать. В Москве он нашел свой успех, стал звездой и нашел любовь всей жизни… Об этом Ярослав рассказал Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека» на «России 1».

Фото: yaroslav_sumishevskiy

Отрывал обои, а оттуда тараканы в разные стороны

Любовью к музыке Ярослав Сумишевский проникся еще в детстве. Еще в школе он стал диджеем и исполнителем песен, а после выпуска уехал из родного Шахтерска в Южно-Сахалинск в училище искусств:

- Жил в общаге, это большой опыт в моей жизни. Помню, делал ремонт. Отрывал обои, а оттуда тараканы в разные стороны. Ужасное зрелище, но привыкаешь со временем.

Во время учебы певец познакомился со своей первой женой – Светланой. Он работала барменом в заведении, где Ярослав пел свои первые песни, обоим было по 18 лет. В это время у пары родилась дочка Ксюша, которая не так давно чуть не погибла при взрыве дома.

Однако Ярослав грезил о Москве. Жена не особо поддерживала супруга в этом, но он принял волевое решение, и пара уехала в столицу, оставив дочь родителям.

Фото: yaroslav_sumishevskiy

В Москве Ярослав поступил в институт, но на платное, поэтому место в общежитии ему не дали. Но предложили мыть полы в стенах учебного заведения в обмен на жилье. Певцу не оставалось ничего, кроме как согласиться:

- Был вариант: предложили работать уборщиком в университете, на таких условиях дали бы комнату. Мы с женой мыли полы в университете. Дали комнату – в ней 6 человек жили. Прожили так до 5-го курса – до 2009 года.

Если останусь со Светой, я сломаю ее судьбу

В этот период Ярослав познакомился с Натальей. Она организовывала выступления, и в интернете увидела запись концерта Сумишевского. Затем позвонила ему и пригласила спеть в ресторане.

Фото: yaroslav_sumishevskiy

Тогда же Сумишевский пережил свою первую потерю – умерла мама певца. Это сильно ударило по Ярославу, но чтобы не впасть в уныние он решил работать еще больше, и Наталья организовала его первый сольный концерт, который состоялся в белорусском городе Жодино.

После этого Сумишевский принял решение расстаться со Светланой. Это был тяжелый шаг, но жить так дальше стало невыносимым:

- Я долгое время не знал, что с собой делать. Потом пришел к выводу, что жизнь одна. Если останусь со Светой, я сломаю ее судьбу. Я не знал, как об этом сказать Свете. Написал ей в сообщении, когда ее не было дома – собрал вещи и ушел. Света осталась в Москве, я купил квартиру ей и дочке.

Я молился много, хотя честно говоря, до конца не верю, есть ли бог. Но молился

Дальше был настоящий творческий взлет. Ярослав с Натальей решили записывать видеоролики с другими талантливыми певцами. Начало было не очень обнадеживающим – по 100-500 просмотров, но уже через несколько месяцев и это число выросло до миллиона. Тогда певца начали узнавать на улицах.

Спустя еще какое-то время Ярослав добился такого успеха, что его пригласил к себе сам Валентин Гафт. Он сравнил певца с Шаляпиным и Зыковой, и вручил стихи собственного сочинения:

- Для меня было очень волнительно, я понимал, что еду домой к легенде. Он сказал: «Я написал тебе стихи, но очень волнуюсь, понравятся тебе или нет». На листе бумаги записала своей рукой домработница. А в самом низу подписался он.

После этого все пошло по накатанной. Исполнение песни в Центре управления полетов, большой концерт в Кремле, рождение сына Мирослава.

Фото: yaroslav_sumishevskiy

А дальше произошло то самое… Ярослав Сумишевский отправил на свой очередной концерт в Красноярский край. В 70 километрах от Ачинска на трассе их «Тойота» вильнула в сторону и попала под цистерну-газовоз. Водитель погиб на месте, Ярослав отделался сотрясением, а вот Наталья получила тяжелейшие травмы.

Певец дежурил у палаты умирающей жены, а затем отправился вместе с ней в Красноярск. Врачи боролись за жизнь молодой женщины, но спасти ее не удалось.

Ярослав Сумишевский воспоминает подробности того рокового дня:

- Мы выехали очень рано, я обычно на гастролях стараюсь спать побольше, где это возможно. В последний раз я оглянулся на нее – она сидела сзади. Она мне улыбнулась. Это было последнее, что я помню в этой дороге. После этого случилась трагедия. Думаю, я мог сказать водителю: «Не гони – погода плохая, метель».

yaroslav_sumishevskiy

Когда Наталья умерла в Красноярске певцу приснилось, что рядом легла супруга и спросила «Ярослав, ты хочешь, чтобы я ушла?» Я говорю: «Нет, не хочу».

После смерти Натальи Ярослав долго молился: «Я молился много, хотя честно говоря до конца не верю, есть ли бог. Но молился», а затем начал работать с удвоенной силой. Сыну он сказал, что «мама улетела на небо и превратилась в звездочку».

В конце передачи Ярослав Сумишевский спел свой хит «Лети» и рассказал, что не успел сказать и сделать для Натальи:

Фото: скриншот передачи «Судьба человека»

- Я жалею, что она не стала Сумишеской. Мы не успели с ней пожениться официально. До аварии у нас были разговоры о том, что в ближайшее время нужно это сделать. Я хотел еще с ней детей. Когда я молил, чтобы она не умирала – я просил прощения у нее. И если бы я мог написать сейчас ей письмо, я написал бы ей: «Наташенька, прости меня. И спасибо за все».

Фото: скриншот передачи «Судьба человека»

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