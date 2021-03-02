Ярослав Сумишевский поделился снимками с концерта в Красноярске, где погибла его жена

Ярослав очень тяжело переживает смерть супруги Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy

Известный российский исполнитель Ярослав Сумишевский опубликовал на своей страничке в соцсетях фото с концерта в Красноярске. Именно в этом городе 6 февраля погибла его супруга Наталья, попавшая в серьезное ДТП.

Ярослав Сумишевский фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Певец решил не отменять свой гастрольный тур и посвятил программу «Не гаснет свет» своей любимой супруге. Одним из городов, где прошло выступление Ярослава, стал Красноярск. Сумишевский вышел на сцену 26 февраля в «Гранд Холл Сибирь». Публика встретила его овациями.

Ярослав Сумишевский фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Фотографии с выступления получились очень атмосферными. Как признаются фанаты в комментариях, черно-белый стиль очень хорошо передал ту атмосферу что царила на сцене.

- У меня мурашки бегут по коже, настолько снимки эмоциональны, - делятся впечатлениями пользователи соцсети.

Ярослав Сумишевский фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy/

Сам концерт тоже был наполнен самыми разными эмоциями. Присутствовавшие признаются, что некоторые песни вызывалиу них слёзы, особенно та, которую он посвятил погибшей супруге Наталье.

Сам Ярослав признается, что решение выступать ему далось очень сложно, но он об этом не жалеет.

- Этот гастрольныи тур для меня был самым тяжелым, но, благодаря вашеи поддержке, я справился. Буду продолжать работать и развиваться ради Наташи, моих детеи и моих зрителеи . Спасибо вам большое за все!!!

Напомним, что Наталья Сумишевская скончалась не приходя в сознание после серьезной аварии в Красноярском крае.

Трагическое ДТП произошло в конце января. На 70-м километре автодороги Ачинск – Ужур – Троицкое, автомобиль Toyota Highlander, управляемый председателем союза десантников Александром Гуляковым, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пустой цистерной-газовозом Scania. Газовоз вылетел с трассы на обочину, а Toyota врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara. От полученных травм водитель Toyota скончался на месте, а его пассажиры, Ярослав Сумишевский вместе с супругой, были доставлены в больницу. 6 февраля певец сообщил о том, что его жена Наталья умерла.

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