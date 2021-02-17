Неделя борьбы за жизнь, но надежды не сбылись – после ДТП, в которое попали в Красноярском крае Ярослав Сумишевский и его жена, Наталья умерла. В смертельной аварии погиб и водитель – председатель союза десантников Александр Гуляков, - машина под его управлением вылетела на встречную полосу.Как идет расследование аварии? Почему машина оказалась на встречке? Из-за дорожных условий, водитель сознательно пошел на обгон, или по другой причине? Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, все это расследуется сейчас в рамках уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч.3 ст.264 УК РФ).Но говорить о результатах, отвечают в ведомстве, пока рано. Расследование таких происшествий – дело далеко не быстрое. На место ДТП неоднократно выезжают сотрудники ГИБДД, следственные органы и эксперты. Собирается по крупицам вся необходимая информация, чтобы определить тот самый фактор, ставший причиной трагедии.На данный момент в уголовном деле назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы. Они помогут выяснить, была ли у автомобиля какая-либо неисправность, повлиявшая на ситуацию. Могла ли внести свою лепту погода (29 января был сильный снегопад, и в серьезные ДТП по всему краю попало довольно большое количество автомобилистов), также оценить психофизическое состояние участников ДТП и все принятые ими решения во время происшествия.Правоохранители ждут результаты исследования, чтобы воссоздать всю картину произошедшего и на её основе принять обоснованное решение по уголовному делу в соответствии с законом.Напомним, что трагедия произошла в конце января на 70-м километре автодороги Ачинск – Ужур – Троицкое. Автомобиль Toyota Highlander, управляемый председателем союза десантников Александром Гуляковым, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пустой цистерной-газовозом Scania. Газовоз вылетел с трассы на обочину, а Toyota врезалась в догнавшую ее Suzuki Grand Vitara. От полученных травм водитель Toyota скончался на месте, а его пассажиры, Ярослав Сумишевский вместе с супругой, были доставлены в больницу. 6 февраля певец сообщил о том, что его жена Наталья умерла.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Была невероятно красивая»: после нескольких дней комы скончалась фотохудожник, жена известного российского певцаЯрослав, его родные, друзья и поклонники до последнего верили, что все обойдется и Наталья Сумишевская выйдет из комы, поправится и все будет как всегда. Но чуда не случилось. (Подробности)«Такую боль я еще не испытывал»: певец Ярослав Сумишевский похоронил жену, но решил не отменять концертыПевец Ярослав Сумишевский сообщил, что не отменит гастрольный тур в связи со смертью жены. Концерт в Красноярске состоится 26 февраля. (Подробности)Известный певец дежурит у постели жены, впавшей в кому после ДТП в российском регионеЗапланированные концерты, возвращение после гастролей домой - все, что казалось в будущем таким очевидным, перевернулось в один миг. В 70 километрах от Ачинска в Красноярском крае «Тойота» вильнула на трассе, вылетела на встречную полосу, и уже через секунду ее смяла цистерна-газовоз. Водитель погиб мгновенно, сидевшие сзади пассажиры – певец Ярослав Сумишевский и его жена Наталья, прилетевшая в командировку вместе с мужем, оказались зажаты в салоне... (Подробности)