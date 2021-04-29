Что изменится в жизни красноярцев с 1 мая 2021 года: запрет на высадку детей-безбилетников, противопожарный режим и новый размер выплат на детей

Что изменится в жизни красноярцев с 1 мая 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала последнего месяца весны в силу вступает ряд законов. Некоторые из них были долгожданными, а какие-то стали полной неожиданностью. Рассказываем, что изменится в жизни красноярцев с 1 мая 2021 года.

Штрафы за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта

Теперь ребенка, который едет в общественном транспорте один, но не имеет при себе денег, чтобы оплатить проезд, высаживать нельзя. За нарушение закона будут штрафовать.

Для водителя сумма штрафа составит – 5 тысяч рублей;

Для контролера или кондуктора – 20-30 тысяч рублей.

Для Красноярского края и Хакасии этот закон достаточно актуален, так как подобные скандалы ранее уже происходили.

Введение особого противопожарного режима

Что изменится в жизни красноярцев с 1 мая 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевые власти сообщают, что вводиться режим будет поэтапно. 23 апреля его ввели в 12 районах края. Список можно посмотреть здесь, а с 30 апреля он вводится в Красноярске. С 1 мая противопожарный режим начнет действовать и в других районах края.

Нарушителям грозят штрафы:

- для граждан – 2-4 тысяч рублей;

- для должностных лиц – 15-30 тысяч рублей;

- для предпринимателей без юрлица – 30-40 тысяч рублей;

- для юрлиц – 200-400 тысяч рублей.

Изменение сроков весенней охоты на пернатых

С 1 мая на 10 дней будет открыта охота на селезней, самцов глухаря, тетеревов и вальдшнепа. Поохотиться на пернатую дичь можно будет Абанском, Ачинском, Березовском, Бирилюсском, Боготольском, Богучанском, Большемуртинском, Большеулуйском, Дзержинском, Емельяновском, Иланском, Ирбейском, Казачинском, Канском, Козульском, Манском, Мотыгинском, Назаровском, Нижнеингашском, Партизанском, Рыбинском, Саянском, Сухобузимском, Тасеевском, Уярском районах, Пировском и Тюхтетском муниципальных округах и южной части Енисейского района.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться здесь.

Новый размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны

Фото: правительство Красноярского края

В мае красноярские дети войны получат дополнительные выплаты. На эти цели из краевого бюджета выделят около 470 миллионов рублей.

Более того, единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны увеличилась более чем в 9 раз. С 6 до 50 тысяч рублей.

Увеличение ежемесячной выплаты на детей 3-7 лет

С начала апреля в Красноярском крае было подано более 30 тысяч заявлений на перерасчет ежемесячного пособия на ребенка 3-7 лет. Алгоритм выплат был изменен. Если раньше пособие выплачивалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума, то теперь его размер может составлять 75% и доже 100%.

Министр соцполитики региона Ирина Пастухова сообщает, что с мая 2021 года перечисления направят с учетом первых месяцев текущего года.

Увеличение числа дачных автобусов для красноярских дачников

С 1 мая в Красноярске дачные автобусы перейдут на полноценное расписание. Действовать оно будет вплоть до конца сентября 2021 года. Городская администрация сообщает, что количество рейсов и подвижного состава увеличится. Подробнее здесь.

Что изменится в жизни красноярцев с 1 мая 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

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