Весенняя охота 2021 в Красноярске: даты, сроки и новые правила Фото: Мария ЛЕНЦ

Прошлогодний весенний сезон охоты в регионе был смазан из-за пандемии коронавируса и локдауна, который нагрянул аккурат перед началом сезона. В текущем году все вернется на круги своя, но со своими нюансами. «КП-Красноярск» рассказывает, когда начнется охота 2021 в Красноярске. Кроме того, мы рассказывали, что новый сезон начнется по измененным правилам. Также подробную информацию можно узнать на сайте краевого охотнадзора.

Даты и сроки охоты 2021 в Красноярске

Первыми сезон охоты начнут некоторые западные и южные районы Красноярского края.

Сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь начнется с 24 апреля по 3 мая в следующих районах:

- Балахтинский район;

- Ермаковский район;

- Идринский район;

- Каратузский район;

- Краснотуранский район;

- Курагинский район;

- Новоселовский район;

- Ужурский район;

- Шарыповский район;

- Шушенский район;

- Минусинский район.

С 1-го по 10 мая:

- Абанский район;

- Ачинский район;

- Березовский район;

- Бирилюсский район;

- Боготольской район;

- Большемуртинский район;

- Большулуйский район;

- Дзержинский район;

- Емельяновский район;

- Иланский район;

- Ирбейский район;

- Казачинский район;

- Канский район;

- Козульский район;

- Манский район;

- Мотыгинский район;

- Назаровский район;

- Нижнеингашский район;

- Партизанский;

- Пировский;

- Рыбинский;

- Саянский;

- Сухобузимский;

- Тасеевский;

- Тюхтетский;

- Уярский;

- на юге Енисейского района (от южной границы до 60 с.ш).

С 8 по 17 мая:

- Кежемский район;

- Северо-Енисейский район;

- север Енисейского района (от 60-го градуса с.ш.);

- юг Туруханского района и ЭМР (от южных границ до 64-го градуса с.ш.).

С 15 по 24 мая:

- Туруханский район (от 64-го градуса до полярного круга);

- ЭМР (от 64-го градуса до северных границ района);

С 22 по 31 мая:

- север Туруханского района (от полярного круга до 68-го градуса с.ш.);

- юг Таймырского Долгано-Ненецкого района (от самого юга района до 72-го градуса с.ш.);

С 1 июня по 10 июня:

- север Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Добавим, что сезон охоты на всей территории Красноярского края откроется раньше – уже с 15 апреля по 31 мая.

Изменения в правилах

1 января 2021 года вступили в силу новые правила охоты. Что будет запрещено?

- тепловизоры;

- приборы ночного видения;

- стрелять ближе, чем 200 метров от жилых домов и построек;

- пользоваться определенными калибрами. Подробнее здесь.

Эти меры направлены на снижение числа случаев браконьерства. Кроме того, теперь для безопасности самих охотников, с наступлением темноты они должны надевать жилеты со светоотражающими элементами.

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