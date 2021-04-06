Весенняя охота 2021 в Красноярске: даты, сроки и новые правила
Фото: Мария ЛЕНЦ
Прошлогодний весенний сезон охоты в регионе был смазан из-за пандемии коронавируса и локдауна, который нагрянул аккурат перед началом сезона. В текущем году все вернется на круги своя, но со своими нюансами. «КП-Красноярск» рассказывает, когда начнется охота 2021 в Красноярске. Кроме того, мы рассказывали, что новый сезон начнется по измененным правилам. Также подробную информацию можно узнать на сайте краевого охотнадзора.
Даты и сроки охоты 2021 в Красноярске
Первыми сезон охоты начнут некоторые западные и южные районы Красноярского края.
Сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь начнется с 24 апреля по 3 мая в следующих районах:
- Балахтинский район;
- Ермаковский район;
- Идринский район;
- Каратузский район;
- Краснотуранский район;
- Курагинский район;
- Новоселовский район;
- Ужурский район;
- Шарыповский район;
- Шушенский район;
- Минусинский район.
С 1-го по 10 мая:
- Абанский район;
- Ачинский район;
- Березовский район;
- Бирилюсский район;
- Боготольской район;
- Большемуртинский район;
- Большулуйский район;
- Дзержинский район;
- Емельяновский район;
- Иланский район;
- Ирбейский район;
- Казачинский район;
- Канский район;
- Козульский район;
- Манский район;
- Мотыгинский район;
- Назаровский район;
- Нижнеингашский район;
- Партизанский;
- Пировский;
- Рыбинский;
- Саянский;
- Сухобузимский;
- Тасеевский;
- Тюхтетский;
- Уярский;
- на юге Енисейского района (от южной границы до 60 с.ш).
С 8 по 17 мая:
- Кежемский район;
- Северо-Енисейский район;
- север Енисейского района (от 60-го градуса с.ш.);
- юг Туруханского района и ЭМР (от южных границ до 64-го градуса с.ш.).
С 15 по 24 мая:
- Туруханский район (от 64-го градуса до полярного круга);
- ЭМР (от 64-го градуса до северных границ района);
С 22 по 31 мая:
- север Туруханского района (от полярного круга до 68-го градуса с.ш.);
- юг Таймырского Долгано-Ненецкого района (от самого юга района до 72-го градуса с.ш.);
С 1 июня по 10 июня:
- север Таймырского Долгано-Ненецкого района.
Добавим, что сезон охоты на всей территории Красноярского края откроется раньше – уже с 15 апреля по 31 мая.
Изменения в правилах
1 января 2021 года вступили в силу новые правила охоты. Что будет запрещено?
- тепловизоры;
- приборы ночного видения;
- стрелять ближе, чем 200 метров от жилых домов и построек;
- пользоваться определенными калибрами. Подробнее здесь.
Эти меры направлены на снижение числа случаев браконьерства. Кроме того, теперь для безопасности самих охотников, с наступлением темноты они должны надевать жилеты со светоотражающими элементами.
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