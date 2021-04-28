В Красноярске с 30 апреля вводится особый противопожарный режим

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С 30 апреля в краевом центре вводят особый противопожарный режим. На этот период по всему городу, включая дачи и огороды, водятся ограничения на использование открытого огня. Запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы, а также поджигать траву, отходы и бытовой мусор.

В мэрии Красноярска отмечают, что сейчас пожары на пустырях, склонах и вдоль дорог регистрируются повсеместно. Такие возгорания особо опасны, так как пламя распространяется очень быстро.

- Необходимо помнить, что в условиях особого противопожарного режима применять открытый огонь категорически нельзя! Воздержитесь от приготовления шашлыков и разведения костров как на дачных участках, так и в черте города. Выполнение противопожарных правил контролируют надзорные органы, в том числе с помощью квадрокоптеров, - говорит руководитель ГО ЧС и ПБ Александр Нестеров.

Нарушителей режима будут беспощадно штрафовать:

- для граждан от 2 до 4 тысяч рублей;

- для должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей;

- для предпринимателей без образования юридического лица от 30 до 40 тысяч рублей;

- для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью человека, штраф может достигать одного миллиона рублей.

В случае обнаружения возгорания необходимо позвонить по номерам: 101 и 112.