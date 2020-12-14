В порядок охоты в Красноярском крае внесли изменения

Проект сейчас готовится к согласованию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошло заседание Охотхозяйственного совета. Основной вопрос - изменение параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях. В пресс-службе регионального министерства экологии и рационального природопользования напомнили, что разработка нового проекта документа связана с новыми правилами охоты, которые вступают в силу 1 января 2021 года.

Для сохранения и увеличения численности отдельных видов животных и условий среды их обитания на территории края планируется изменить сроки охоты. Будут регламентированы способы их добычи, а также введен ряд ограничений и запретов. Так, предусмотрены ограничения охоты на ключевых воспроизводственных участках, не вошедших в границы ООПТ регионального значения.

Что изменится?

Новая редакция параметров охоты предусматривает запрет применение тепловизоров и приборов ночного видения для добычи охотничьих животных. Документ регламентирует использование световых устройств и определяет требования к осуществлению охоты с использованием петель.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, при формировании предложений по введению запретов во внимание были приняты предложения, поступившие от охотпользователей края, научного сообщества и уполномоченного органа в области ветеринарии.

Сейчас ведется подготовка проекта к согласованию в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.