Дачные автобусы в Красноярске 2021: новое расписание, и на каких маршрутах увеличат количество рейсов Фото: Мария ЛЕНЦ

Дачные автобусы в Красноярске 2021 начали свою работу еще 15 апреля. Сейчас они ходят по предварительному расписанию, но с 1 мая 2021 года перейдут на постоянное. Оно будет действовать весь весенне-осенний период – до 30 сентября. В мэрии Красноярска обещают, что на это время количество рейсов и автобусов для дачников увеличится. Ознакомиться с расписанием можно также на сайте «Красноярскгортранса» или в салонах маршруток.

Где увеличат количество автобусов и рейсов

Маршрут №18 «Предмостная площадь – Сады»: «Красраб», Корнетова, Московская, Мичурина, Кутузова, Монтажников, автодорога на Кузнецовское плато, Сады, Верхние Черемушки.

Таблица: Красноярскгортранс

- Количество рейсов увеличат в 3,5 раза;

- Количество подвижного состава – добавят 2 автобуса.

Маршрут №40 «Предмостная площадь – Полигон»: «Красраб», Корнетова, Московская, Мичурина, Кутузова, Монтажников, Садовая, Полигон.

Таблица: Красноярскгортранс

- Количество рейсов увеличат – в 2,5 раза;

- Количество подвижного состава увеличат – в 2 раза.

Маршрут №40А «А/в «Восточный» – ул. Мичурина – Полигон»: «Красраб», Коломенская, Московская, Мичурина, Кутузова, Монтажников, Садовая (Полигон), Полигон.

Маршрут № 40С «пл. Котельникова – а/в «Восточный» – Сады – Полигон»: Московская 32/2 – Волгоградская – Мичурина – Московская – «Красраб» – автовокзал «Восточный»» – Тамбовская – Говорова – Аральская – Амурская – Даурская – автодорога на Кузнецовское плато – Садовая (Полигон) – Полигон.

Маршрут № 18С «ОАО Красфарма – Сады»: 60 лет Октября, Павлова, Мичурина, Кутузова, Монтажников, автодорога на Кузнецовское плато, Сады.

- Количество подвижного состава увеличат на 2 и 4 рейса.

Где количество автобусов и рейсов останется прежним

В городской администрации Красноярска добавили, что движение маршрутов №19 и №37 уже согласовано с дачниками. Они останутся без изменений.

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Возить пассажиров на дачи у Кузнецовского плато и Полигона будут сразу 5 дачных автобусов: №18, 18С, 40, 40А, 40С. Еще два рейса будут представлены городским транспортом – автобусами маршрутов №37 и №19. (подробнее)