В 12 районах Красноярского края ввели особый противопожарный режим

Уже возбуждено более 120 административных дел за пал травы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае начали вводить особый противопожарный режим. Как сообщают в правительстве региона, на данный момент он введен в 12 районах: на территории Балахтинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Курагинского, Минусинского, Назаровского, Новоселовского, Ужурского, Шушенского районов, Шарыповского муниципального округа, городах Минусинск, Назарово и Шарыпово.

- Как и в прошлом году, особый противопожарный режим на территории края будет вводиться поэтапно. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима должностным лицам и жителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Жителям запрещено разводить открытый огонь, сжигать сухую траву и проводить любые пожароопасные работы на территориях населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, - рассказывают в пресс-службе региональных властей.

Глава края Александр Усс определил, что за соблюдением противопожарного режима будут следить руководители муниципальных образований на своей территории и пресекать все нарушения. Этим будут заниматься патрульно-маневренные группы, созданные из числа сотрудников МЧС, полиции, представителей местной администрации и членов добровольной пожарной охраны. В настоящее время за выжигание сухой травянистой растительности в населенных пунктах и землях сельхозназначения возбуждено более 120 дел об административном правонарушении.