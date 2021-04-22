Александр Усс предложил ввести ежемесячную денежную выплату детям войны

Александр Усс выступает с докладом. Фото: пресс-служба правительства края

Сегодня, 22 апреля, выступая с ежегодным докладом перед краевыми парламентариями, глава региона вновь обратил внимание на важность поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и жителей края, чье детство пришлось на военные годы.

- В преддверии годовщины Победы считаю правильным принять решение о том, чтобы ежемесячные денежные выплаты начали получать все жители нашего края, которые входят в категорию «дети войны». Это то малое, что мы можем дать людям, пережившим тяжелые военные и послевоенные годы, - отметил в своей речи Александр Усс.

По словам губернатора, проект закона о выплатах будет разработан до конца апреля и вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии Заксобрания. На выплаты детям войны из краевого бюджета, по предварительным расчетам, в ближайший год выделят около 470 млн рублей.

Напомним, что в этом году по инициативе главы региона ко Дню Победы размер ежегодной единовременной выплаты для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны увеличен с 6 до 50 тысяч рублей. Размер пособий вырос и для бывших узников концлагерей и гетто, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. 140 тысяч жителей края уже получили выплаты из краевого бюджета в преддверии праздника.