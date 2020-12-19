Назвали «зайцем» и высадили из автобуса: в Хакасии 12-летнего школьника попросили второй раз заплатить за проезд

Ребенка высадили из автобуса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- Платил уже? Билет покажи?

Внушительная фигура женщины в форме кондуктора нависла над съежившимся 12-летним школьником. Он суетливо поискал злополучный билет. Нашел. Показал. Но на него даже не посмотрели.

- В салоне «заяц»! – крикнула женщина водителю. Тот остановил автобус, и парнишка оказался на улице.

Как сообщает «Юг Сибири», этот случай произошел 17 декабря в Абакане. Было около семи утра. Мама ребенка рассказала, что ее сын в то утро торопился на занятия по каратэ. Заскочил в автобус №5 на остановке «Станция Юннатов». Оказался первым пассажиром и сразу расплатился. Когда автобус подъезжал к «Трудовой» на Пушкина, кондуктор снова попросила юного пассажира заплатить. Даже не взглянув на билет, высадила ребенка на первой же остановке. Чтобы не опоздать на занятия, ему пришлось бежатьдо улицы Вяткина. Повезло, что не было мороза.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Хакасии заинтересовались историей. Попросили маму школьника позвонить и рассказать подробности, а еще, если будет возможность, прийти на прием. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, свою проверку проведет и Роспотребнадзор Хакасии, поскольку услуга была оплачена, но не оказана.

- Для начала мама мальчика может обратиться к перевозчику, рассказать о ситуации, потребовать возместить стоимость проезда или моральный ущерб, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Если предприниматель откажется или его ответ женщину не устроит, она может обратиться в управление Роспотребнадзора. Специалисты подготовят бумаги в суд.

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