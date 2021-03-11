Как живет «беременная от 10-летнего» восьмиклассница спустя полгода после родов

Дочки Вики уже полгода Фото: соцсети

- Девочки, сейчас делаю «домашку» по русскому. Ручку беру вот так вот, но ноготь – мешает. Если держать по-другому, почерк становится, как у курицы. Капееец, как мне писать? - простодушно вещает на камеру восьмиклассница Вика*, демонстрируя трехсантиметровые ногти с блестками.

Прошел год с небольшим с момента, как школьница из Красноярского края в эфире федерального шоу заявила на всю страну, что беременна от 10-летнего «бойфренда». Правда, обман там же и развенчали. Саша отцом быть не может, физиологически он еще ребенок, постановили эксперты. Впрочем, Вика не тушевалась. Раскрутила свой инстаграм почти до полумиллиона (!) подписчиков: «Хотите, покажу УЗИ моего зайчика?» Зарабатывает на рекламе 80-350 «косарей» в месяц. А что сегодня? Найти Вику в социальных сетях оказалось непросто: ту страничку удалила из-за многочисленных «клонов», которые стали появляться. Но, оказалось, недавно завела новую и старается активно ее «раскрутить».

1 февраля Вике исполнилось 15 лет Фото: соцсети

Напомним сначала «конец первого сезона». Вика призналась: «Было изнасилование. Тому человеку 16 лет». Осознав, что беременна, тоже сказала не сразу. Трудно было преодолеть себя, ситуация в семье непростая. Мать тяжело больна. Работает лишь отчим. Помимо Вики, в семье еще двое детей – мальчишки. Узнав о случившемся, родители написали заявление об изнасиловании. Парня посадили под домашний арест. А 16 августа 2020 года Вика родила дочку, назвала Эмилией. Чуть позже экспертиза подтвердила: биологический отец малышки – подросток, который напал на ее мать.

«Я не ангел»

Итак, в новом аккаунте с начала января - всего 12 постов, но уже больше 100 тысяч подписчиков.

Вика по-прежнему откровенна. Как выяснилось, она уже давно порвала с Сашей. И возвращаться не собирается. Говорит, разрыв с другом (а он был одним из немногих, кто поддержал ее) дался непросто:

Зачем мне парни, когда есть она,- пишет Вика Фото: соцсети

- Использовала многих парней, чтобы забыть Сашу. Но я никогда не говорила, что я ангел, потому что, как вы знаете, я курю, матерюсь. Что делала? Прогуливала уроки, врала, изменяла… Да, было дело. Теперь стыдно, больше таким не занимаюсь.

… Первый же пост, опубликованный Викой на новой странице, был о новом увлечении. Как водится, познакомились в соцсетях. Симпатичный, темноволосый, Максим только начинал раскрутку своей страницы. И тут Вика…

- Отношения на расстоянии – полный бред, думала я так месяц назад. Смысл встречаться, если вы редко видитесь или вообще не видитесь? Такие отношения приведут к разлуке. Но у меня появился Максим. Сейчас мы 24/7 переписываемся и болтаем по телефону. Хорошо, что у меня есть деньги и я могу приехать к нему. И в скором времени все-таки приеду. А он ко мне не сможет приехать, у меня закрытый город, - писала она еще в начале января.

А недели через три выложила свое фото в слезах. С Максимом все кончено. У него слишком много поклонниц, вот и не сложилось. Как можно быть с человеком, который все время говорит о других?

Порвала с новым парнем Фото: соцсети

- Только с мелким (Сашей. – Прим.ред.) опять не начинай, плиз!» - уговаривают ее фолловеры. - Я знаю, что у меня с ним ничего не будет. Ну, камоооон, ему 11 лет! Оно мне надо? Оно мне не надо, - успокоила Вика всех причастных.

Уже большая «булочка»

А вскоре выдала еще пост, из одного предложения: «Зачем мне парни, когда есть она?» На фото школьница держит за ручку свою малышку.

Дочка – просто копия Вики, умиляются фанаты – 16 февраля у нее был первый «юбилей». «Моему чуду уже пол годика! – радуется Вика. - Ой, совсем недавно помню, как мы с ней лежали, она только спала и кушала сисю, а сейчас уже совсем большая булочка. За все это время она умеет держать игрушки, обниматься.

Эми - копия мамы Фото: соцсети

Уже понимает, что если она закричит, я сразу подойду к ней (или моя мама подойдет). Сейчас учится ползать, больше всего получается ползти назад. Учится сидеть. Умеет переворачиваться с живота на спину. Раньше-то она только лежала. Когда ставишь на ноги, начинает прыгать и смеяться.

Сейчас мы ввели ей прикорм: мясо (детское питание), соки, пюрешки и, как вы видели в сторис, она оооочень любит печеньки. Капеец, даже грустно от того, что она так быстро растет».

Писать не дает маникюр

Ухаживать за дочкой ей помогает мама, так что Вика смогла вернуться в школу. Но вплотную заняться учебой (как она планировала, чтобы потом получить высшее образование и отделиться от родных в 18 лет) не успевает: «Села я за уроки, а тут Миля захотела спать – пришлось ее укладывать. А еще писать домашку не дают ногти».

Сделала себе тату Фото: соцсети

Сделала их недавно – как эксперимент. Острые, трехсантиметровые, с блестками. Правда, кроме вау-эффекта толку нуль, даже ручку в руках не удержать.

Еще одна забота: не все одноклассники ее приняли. «Тут одна (оскорбила. – Изменено ред.) меня и Милю, я ее в ответ (оскорбила) тоже. Так что теперь будет разговор с учителями»,- о предстоящем «разборе полетов» она говорит спокойно. Это тоже часть «контента»: Вика уже прекрасно знает, как зарабатывать в инстаграме. Знакомые говорят, денег хватает, чтобы содержать всю семью и даже отложить на отдых. (Летом мама-восьмиклассница собирается повезти Милю к морю). На странице продается реклама и авторский «гайд» о похудении. (После беременности Вика сбросила вес: со 101 до 46 кг и предлагает помочь другим.) И даже успевает время от времени ездить в Красноярск – встретиться с друзьями и «пошопиться», за что ей достается от хейтеров.

Вика продает авторский гайд по похудению Фото: соцсети

«Некоторые меня ругают: опять уехала от ребенка на выходные. Но я делаю это, чтобы был хоть какой-то разнообразный контент! – оправдывается Вика. – Тем более я уезжаю всего на день в неделю! Не хотите же вы видеть, как я днями лежу на диване?»

(*имена изменены – по требованию законодательства).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Рано или поздно внимание уйдет, а дальше?»

Карина Чижова, психолог, руководитель психологического центра по работе со школами, преподаватель Московского института психоанализа:

- 13-летняя школьница, пережившая насилие, вынесла все в публичное пространство, соцсети. А теперь еще на этом зарабатывает, и неплохо. Что тут сказать? С одной стороны, решив ничего не скрывать, она обернула ситуацию в свою пользу. Тем более что среди подростков это модно. Выставлять свою жизнь напоказ стараются практически все.

С другой - девочка сделала это и для того, чтобы получить поддержку ИЗВНЕ. Скорее всего, ВНУТРИ ее семьи - серьезные межличностные проблемы. И установки о том, что такое хорошо и плохо, родители не привили. Поскольку их нет, Вика ориентируется на то, что делают взрослые, а именно взрослые БЛОГЕРШИ, успешные и состоятельные.

Никто не предостерег, что предавать огласке такое не следует. Напротив, пожалели. Но кроме психологической поддержки, она получила еще и деньги. Начав зарабатывать на личном (откровения о «романе» с Сашей, насилии и прочем), фактически сделалась добытчиком в семье - пошел финансовый поток. А значит, родные могут дополнительно стимулировать ее активность в соцсетях.

13-летняя мама показывает в инстаграме свою малышку, правильно ли тут говорить о потерянном детстве? Скорее, нет. Детство заканчивается в 11-12 лет, дальше подростковый возраст. На первом плане в это время - близкие эмоциональные (не сексуальные, хотя и это не исключено) отношения со сверстниками, так подростки познают себя и других.

Что потом? Вика утверждает, в будущем хочет получить высшее образование. Но, судя по всему, мотивации на учебу у нее нет. Девочка нашла другой способ реализовать себя. И поняла, это может быть гораздо легче.

Проблема в другом: рано или поздно внимание уйдет, а дальше? Значит, надо постоянно подогревать к себе интерес. Иначе потеряешь поддержку и деньги. Это может оказаться для нее трагедией.

Вспомним ту же Диану Шурыгину. Несколько месяцев гремела в СМИ, но где она теперь? Впрочем, есть еще и Ольга Бузова. Как ее критиковали за «Дом-2»! А сейчас – знаменитость, идеал для некоторых подростков…

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