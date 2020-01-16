2020-01-16T09:04:37+03:00
Происшествия

В Красноярском крае девочка забеременела от 10-летнего мальчика

Полиция проводит проверку [эксклюзив kp.ru]
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Полиция проводит проверку по факту случившегосяПолиция проводит проверку по факту случившегосяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Шок. В одном из городов Красноярского края 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего мальчика. Об этой истории «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно из собственных источников.

Дети учатся в разных школах (она – в 7 классе, он – в 4-м). В социальных сетях у обоих статус, который кажется диким – в гражданском браке.

- Срок беременности у девочки – 7 недель (чуть меньше двух месяцев – прим.), - рассказал источник.

По нашим данным, полиции известно о произошедшем, начата проверка.

КОММЕНТАРИЙ

Врач-педиатр Николай Скоробогатов (Красноярск): «На мальчика могли просто «показать»

- Случай сомнительный, пятьдесят на пятьдесят. Теоретически, такое возможно. То есть, и девочка в 13 лет и мальчик в 10 уже могут войти в репродуктивный возраст. Но интуитивно, - подчеркну, об этом конкретном случае мне ничего не известно, - чувствую, на мальчика могли просто «показать», а виноват другой. Очень возможно, что его просто подставили. Ведь ребенку ничего не будет. Но все это, безусловно, очень легко проверяется с помощью экспертизы, что, наверняка, и будет сделано. Простой тест (опущу подробности) покажет, способен ли к репродукции мальчик. А генетическая экспертиза – кто отец ребенка. И тогда все встанет на свои места. Но, безусловно, случай нетривиальный, тревожный, ходя судить обо всем можно буде только, когда специалисты изучат все обстоятельства этого дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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