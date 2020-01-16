Семья девочки, забеременевшей от 10-летнего мальчика, решила сохранить ребенка

В Красноярском крае ученица седьмого класса забеременела от своего 10-летнего друга. Журналистам «Комсомольской правды»-Красноярск удалось поговорить с представителем учебного заведения, где учится девочка.

Заместитель директора (мы не можем называть ее фамилию, чтобы не раскрывать конфиденциальные данные по девочке, - иначе станет известен номер школы и город, где все случилось), подтвердила: в школе обо всем известно, и помощь, по мере возможности, ребенку будет оказана, в том числе и педагогами.

- Еще в октябре 2018 года семья была поставлена на учет как находящаяся в «социально опасном положении», - рассказывает замдиректора. – Но не потому, что родителю пьют, или издеваются над детьми (у девочки есть два младших брата, трех и пяти лет). Их мама тяжело больна (последняя стадия рака), поэтому не может заниматься детьми, а отец не вытягивает заботу о троих.

Их проверяют каждый месяц. Дети сытые, нормально одеты, никто над ними не издевается. Но у девочки сложный характер. Она плохо учится, прогуливает, хулиганит... Тяжелый, прямо скажем, ребенок. Поэтому ей уделяется пристальное внимание. Семью поддерживают все службы, которые обязаны это делать. И школа, и социальная защита.

- И в этой ситуации?

- О ней да, нам, конечно, известно, приходили из полиции, а мы доложили о произошедшем в вышестоящие образовательные инстанции. Проходит проверка, в том числе с министерством образования края. Все документы по семьей мы в край предоставили.

- Что говорят родители девочки?

- Насколько нам известно, семьей было принято решение сохранить эту беременность. Девочка находится под наблюдением врачей, с ней и ребенком все хорошо. Это их личное решение, никто не мог принять его за них. Мы поддержим ученицу и всю их семью в любом случае.

- А мальчик?

- Он ученик не нашей школы, здесь ничего не можем сказать. В любом случае, главная задача, чтобы дети максимально не пострадали...

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