«Всегда общался со старшими ребятами»: соседи рассказали о 10-летнем мальчике, который может стать отцом

В историю, которая произошла в городе Железногорске Красноярского края, сложно поверить: 13-летняя девочка забеременела от своего 10-летнего друга. Эта пара живет в гражданском браке, срок беременности уже 7 недель. Причем семья девочки, похоже, не видит в этом ничего критичного и даже заявила, что беременность они сохранят и дадут ребенку появиться не свет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/755171" frameborder="0"></iframe> Мама девочки отказывается разговаривать с корреспондентами.

Знает об этом и школа: «Мы будем оказывать семье со своей стороны необходимую поддержку» - заявили там.

Дом, в котором живет семья девочкиФото: Саша КИМ

Но как могло это произойти? Чтобы попытаться разобраться, мы заглянули туда, где живут оба персонажа этой истории. Поговорили с теми, что знает их с самого рождения.

Дома Вики и Саши находятся на соседних улицах. Как в любом маленьком городе, дети гуляют компаниями, в расположенных рядом дворах все друг друга знают, а триста метров, что отделяют дом девочки от (вероятного) отца ее ребенка, в принципе не расстояние.

- Сашка самый младший в дворовой компании, - рассказывают жители дома. – Ему 10, а дружит он с ребятами старше себя, 13, 14 лет. Оторвистый, вот и связался со взрослыми. Со сверстниками ему уже не интересно.

Говорят, в этой же компании «тусуется» и Вика – так 13-летняя девочка, теоретически, могла связаться с не по годам взрослым 10-леткой...

Дома Вики и Саши находятся на соседних улицахФото: Саша КИМ

Семья Вики из тех, что больше всего подходит под банальное «среднестатистическая». Квартира в панельной пятиэтажке, двое младших братьев, мама не работает, но сейчас она серьезно болеет, четвертая стадия онкологии. Отец работает слесарем в местном ЖЭКе.

- Семья как семья, - говорят соседи. – Но детьми, конечно, сильно не занимаются. Вика так вообще со своей компанией все время на улице. Маленькие, понятно, дома с мамой, там двое пацанов еще, три годика и пять. Ваня (отец Вики) бывает, попивает, но не больше, не меньше, как все. Хотя пару раз она его пьяным домой не пускала, ругались они тут на площадке, все слышали.

Надпись в в подъезде одного из героев историиФото: Саша КИМ

Сашу воспитывает мать. Отец (или отчим), соседи не знают, появляется откуда-то лишь изредка. Живет семья в квартире сашиной бабушки.

- Хулиганская вся их компания, - рассказывают соседи о Саше и его старших друзьях. – Сколько раз залепляли замки жвачкой, стены вечно изрисованы в нашем подъезде. Гуляют целыми днями на улице, родителям дела нет. Курят уже, малолетки, может, еще чем балуются. Квартира, где Сашка живет с матерью и бабушкой, вообще неблагополучная. Топили людей снизу сколько раз, за коммуналку долг почти в полмиллиона. А маты какие из квартиры несутся – каждый день. Стены тонкие, все слышно. А у них в квартире, кажется, полы прогнившие, вообще как в одной квартире – все в курсе всего.

- А участкового не вызывали?

- Не раз. Однажды месяц караулили его в участке, так и не застали.

Соседи, которые уже знают о случившемся (ничего не утаишь, тем более что после ЧП уже везде и не раз побывала полиция), признаются – не удивлены.

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