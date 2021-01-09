10 января в Норильске объявлен днем траура. Будут приспущены государственные флаги, местным телеканалам рекомендовано воздержаться от развлекательных передач. Жители города скорбят по жертвам трагедии, которая произошла на горнолыжной базе «Гора Отдельная» сошла снежная лавина.На ее пути встали несколько жилых домиков – один из них лавина разметала по частям. Именно в этом домике, расположенном ближе всего к горнолыжному склону, отдыхали директор базы вместе со своей супругой и двумя сыновьями. Все четверо оказались глубоко под толщей снега.Около 250 спасателей и добровольцев всю ночь пытались откопать их. Но, увы, живым удалось достать только старшего и сыновей – 15-летнего подростка. Сейчас врачи всеми силами борются за его жизнь. Он еще не знает, что его родителей и младшего братика нет в живых. Для него это будет огромной потерей, трагедией на всю жизнь.Но почему это произошло? Ведь должны же быть причины у любого ЧП.По неофициальной версии, лавина сошла из-за банально накопившегося снега, - склон плохо чистили.Почему?«Комсомольская правда» - Красноярск поговорила с норильчанином, который часто ездил на склон, чтобы покататься на лыжах. Последний раз он был там 8 декабря 2020 года.И вот что он рассказал:- Гора Отдельная является частным предприятием. Кроме домиков непосредственно базы, там много частных домов, просто дачи, 90 процентов которых как водится поставлены без согласований, разрешений или соблюдения строительных норм безопасности, скажем прямо – сколоченные из чего попало, учитывая расположение – под горой, соответственно, при рисках подобных ЧП. Насколько я знаю, дежурного врача на базе никогда не было, в случае ЧП (а переломы, травмы случаются на любой горнолыжке), вызывали скорую, но ехать от Талнаха здесь не очень далеко, всего 10 км. А причины, мне кажется, такие. Во-первых, этой зимой вы видели, сколько выпало снега (в самом деле, фотографии с нашими аномальными норильскими сугробами расходились по социальным сетям, - прим. Ред)Во-вторых, и это главное. Из-за пандемии комплекс не работал. Возможно, сдавались какие-то домики, но сами трассы стояли. Когда мы приезжали, мы в этом убедились, и до сих пор я точно знаю, он не был открыт. Соответственно, не чистили склоны, в этом не было необходимости. И надо отдать должное, его как раз чистили качественно, когда комплекс работал для проката горнолыжного оборудования. И, грубо говоря, с трудом представляю, кто в сложившихся условиях делал бы это и вообще должен был делать. Понятно что случилась большая беда, трагедия, конечно, вопросы будут к директору комплекса. По моим данным, он, кстати, сменился недавно. И попал под такое...Подруга погибшей: Машенька – это самый добрый и светлый человечек, которого я когда-либо зналаВ социальных сетях люди соболезнуют – искренне: такое горе не приведи никому. Что говорить, почти сотня простых норильчан приехала на базу, в снег, мороз и ветер помогая спасателям. Переживают, как там мальчик, за жизнь которого сейчас борются врачи, пытаясь стабилизировать его состояние. А близкие и друзья испытывают глубокую боль.Юлия Бархатова, близкая подруга погибшей Марией Поповой., написала на своей странице:«Отвратительно начавшийся год! Хочется, чтобы он, наконец, уже закончился! 3 дня назад не стало моей бабушки. И сегодня снова удар судьбы! Ночью в Норильске сошла лавина. Сошла на дом отдыхающей там семьи! Всю ночь все жители Норильска собственными силами, несмотря на мороз, копали завал и искали под завалами людей! В этом доме под лавиной погибли моя подружка Машуля, ее муж Влад и их полуторагодовалый сынок! Второй старший сын в тяжелом состоянии находится в больнице. Машенька – это самый добрый и светлый человечек, которого я когда-либо знала! Она была действительно воплощением ангела на земле! Уверена у вас будут самые мягкие облачка! Дай бог здоровья бедному ребенку! Мы все за него молимся!»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛавины просто так не сходят: что могло стать причиной ЧП на базе отдыха в НорильскеВсе внимание сейчас приковано к Норильску. Минувшей ночью, с 8 на 9 января, там произошла трагедия – при сходе лавины погибли три человека: директор базы отдыха «Гора Отдельная», его жена и полуторагодовалый сын. Старший, 15-летний сын находится в реанимации (подробнее).Его нельзя никуда транспортировать: спасенный при сходе лавины подросток остается в реанимации в Норильске- Есть! Нашли! Жив! – для спасателей это, наверное, самые главные слова в их работе, когда после колоссальных усилий они находят живого человека. 15-летнего Макара обнаружили под толстым слоем спрессованного снега, среди обломков дома.Лавина обрушилась около 0:30 часов, а до подростка спасатели добрались часа через два или три после начала спасоперации (подробнее).На севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: первым под удар попал дом семьи директора канатной дорогиМинувшей ночью, с 8 на 9 января, на лыжной базе «Гора Отдельная» недалеко от Талнаха (район Норильска) произошел сход лавины. Разрушенными оказались несколько строений. Ведутся поиски людей. Уже найдены двое: это подросток 15 лет, которого доставили в больницу с переломами, и 38-летняя женщина (подробнее).