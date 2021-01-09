Спасатели нашли тело 45-летнего мужчины, погибшего под снежной лавиной. Информацию официально подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Таким образом, число жертв ночной трагедии увеличилось до трех человек.Напомним, что около 0:30 часов 9 января по местному времени поступило сообщение, что на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в окрестностях Норильска сошла снежная лавина. Перед тем, кто прибыл на место для спасения, открылась жуткая картина: плотным спрессованным снегом были сметены несколько домов, которые находились в непосредственной близости с горнолыжным склоном. Площадь схода лавины изначально называлась 300 квадратных метров, теперь – до 600 квадратных метров.Больше всех пострадал дом директора канатной дороги (он же – известный в Норильске предприниматель, занимался строительными материалами) – его буквально разнесло на куски. По роковому стечению обстоятельств семья находилась в это время здесь. Первым из-под снега откопали 15-летнего старшего сына бизнесмена. В тяжелом состоянии, с переломами, с обморожением и в шоковом состоянии он доставлен в больницу, там врачи борются за его жизнь. И он оказался единственным выжившим.Вскоре нашли тело 38-летней женщины, утром – тело младшего 1,5-годовалого сына. И вот теперь – главы семьи. Учитывая, что сейчас в Норильске морозная погода, плюс сильный ветер, плюс силу удара и направление лавины, шансов выжить у них было мало.Спецкорр «Комсомольской правды» - Красноярск Надежда Ильченко сейчас находится на месст событий:- Для понимания, как все это выглядит? В 18-ти километрах от Норильска находится город Талнах. От Талнаха до базы (называется она горнолыжный курорт «Гора Отдельная», работает официально, и по муниципальной программе, и оказывает частные услуги) ехать еще около 10 километров. Хорошая, наезженная дорога. База популярная, но сейчас отдыхающих здесь почти нет, - морозы, на лыжах не покатаешься. Под горой стоит ряд домиков – около пяти рядов, по 10 домиков в каждом, они разные. Что повыше – более хлипкие, пониже – помощнее, брусовые. Тот домик, в котором находилась погибшая семья, сделан по известному выражению из *** (по сути, обшитый деревом вагончик). По роковому стечению обстоятельств, именно на не него пришелся основной удар. Если бы домик устоял, люди, вероятнее всего, выжили бы. Но его просто смело ударом, вывернуло с корнем, смяло, искорежило... Шансов практически не было. Известно, что глава семьи – директор канатной дороги, на которой лыжники поднимаются наверх. Дорога, кстати сказать очень простенькая – без сидений, за канат горнолыжники цепляются бугелем и вот так – на лыжах, едут наверх. Всего засыпало снегом 4 домика, спасательные работы продолжаются, но, по предварительным данным, других людей под завалами нет.СПРАВКА КПСпортивно-туристический комплекс «Гора Отдельная» открылся в 2016 году после капитального ремонта на базе бывшего муниципального бюджетного учреждения «Талнах». Его площадь составляет 243,4 квадратных метров. Год постройки согласно технической документации определен не был. На базе занимаются юные спортсмены, предоставляются услуги по организации досуга населению и организации выходного дня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).На севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьмиНа севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьми, такие данные обнародовали в ГУ МЧС России (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: появилась информация еще о двух спасшихсяПоявилась информация еще о двух спасшихся из-под снега туристах, отдыхавших на горнолыжной трассе «Гора Отдельная» под Норильском. Напомним, что в ночь с 8 на 9 января около 0:30 по местному времени поступило сообщение о сходе снежной лавины. По предварительной оценке ее размеры составляют около 300 квадратных метров (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: следственный комитет начал проверкуНа месте схода лавины под Норильском работают следователи. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии (подробнее).