На месте схода лавины под Норильском под снегом нашли женщину. Сначала в пресс-службе ГУ МЧС России уточнили:- Достали молодую женщину, она очень хрупкого телосложения, поэтому ее поначалу приняли за 14-летнего подростка. Ее передали медикам, состояние ее здоровья уточняется.Позже информацию уточнил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов.\\"Спасенный - 15-летний подросток. У него множественные переломы, обширное обморожение, находится в шоковом состоянии\\", - сказал он в эфире телеканала \\"Россия-24\\".Напомним, что около 0:30 по местному времени на горнолыжной базе «Гора Отдельная» возле Талнаха сошла снежная лавина. Ее площадь – до 300 квадратных метров. Под завалами снега могли оказаться до 6 деревянных домиков. Была информация о спасенной семье, но она пока проверяется. И вот теперь – сообщение о найденной женщине.На месте работают спасатели из Дудинки и Норильска. Их задача – работать до тех пор, пока не будут уверены, что под лавиной не осталось ни одного человека. Также на месте работают правоохранители.Добавим, что сейчас в Норильске очень холодно – метель и тридцатиградусные морозы. Но спасатели и добровольцы работают, несмотря ни на что.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: следственный комитет начал проверкуНа месте схода лавины под Норильском работают следователи. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: МЧС опровергло спасение семьи из-под завалаНа севере Красноярского края из-под лавины спасли семью с детьми, такие данные появились со ссылкой на ГУ МЧС России. Хотя сами спасатели пока ее не подтвердили. Пока точно известно только об одной спасенной. Поисковую операцию осложняют метеоусловия: сейчас в Норильске метель и тридцатиградусные морозы (подробности)