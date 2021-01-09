В Норильске на месте схода лавины спасатели завершают поисковые работы. Последним нашли тело 45-летнего бизнесмена. До этого были найдены тела его жены и ребенка. Его 15-летний сын сейчас находит в больнице.- Поисковые работы на месте ЧП завершены, извлечены тела трех погибших, - подтвердил «Комсомольской правде» - Красноярск начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.По словам Игоря Лисина, полицейские проверили данные всех, кто мог находится на базе, пострадать при сходе лавины. По заявлению полиции, таких 35 человек - все живы, - информация верная.Пострадавший ребенок находится в Норильске, в крайне тяжелом состоянии.- Я сейчас сам поеду в Норильск, сообщил Игорь Лисин, - с местными властями мы будем решать вопрос о возможной транспортировке ребенка в другую больницу, если это невозможно, подключим красноярских. Московских коллег, мы примем все участие в его судьбе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНайдено тело погибшего под лавиной в Норильске бизнесменаСпасатели нашли тело 45-летнего мужчины, погибшего под снежной лавиной. Информацию официально подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Таким образом, число жертв ночной трагедии увеличилось до трех человек. (подробнее)На севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: появилась информация еще о двух спасшихсяПоявилась информация еще о двух спасшихся из-под снега туристах, отдыхавших на горнолыжной трассе «Гора Отдельная» под Норильском. Напомним, что в ночь с 8 на 9 января около 0:30 по местному времени поступило сообщение о сходе снежной лавины. По предварительной оценке ее размеры составляют около 300 квадратных метров (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: следственный комитет начал проверкуНа месте схода лавины под Норильском работают следователи. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии (подробнее).