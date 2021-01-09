В больнице Норильска находится 15-летний мальчик, пострадавший при сходе лавины в ночь с 8 на 9 января на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Талнахе. Напомним, он находился со своей семьей в домике, который буквально снесло снежной массой, мама, папа, маленький братик погибли, он один выжил, но пострадал очень серьезно. Перевозить ребенка в более крупную больницу сейчас нельзя, он нетранспортабелен, но надо сказать, Норильск – крупный промышленный город, больница здесь имеет и серьезное медоборудование, и хороших специалистов.Однако, как говорят, «одна голова хорошо, а две лучше»:- Эта практика отработана, - прокомментировала «Комсомольской правде» - Красноярск Зоя Масленикова, представитель регионального минздрава. – По видеосвязи специалисты красноярского краевого реанимационного центра связались с коллегами. Им передали все данные – по травмам, результаты анализов, обговорили вместе тактику лечения. По сути, состоялся медицинский консилиум. Насколько известно, такое же совещание пройдет с московскими коллегами, специалистами ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского».Состояние ребенка, по данным КП, сейчас оценивается как тяжелое, но уже с приставкой (что лучше) «стабильно» - стабильно тяжелое.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛавины просто так не сходят: что могло стать причиной ЧП на базе отдыха в НорильскеВсе внимание сейчас приковано к Норильску. Минувшей ночью, с 8 на 9 января, там произошла трагедия – при сходе лавины погибли три человека: директор базы отдыха «Гора Отдельная», его жена и полуторагодовалый сын. Старший, 15-летний сын находится в реанимации (подробнее).Его нельзя никуда транспортировать: спасенный при сходе лавины подросток остается в реанимации в Норильске- Есть! Нашли! Жив! – для спасателей это, наверное, самые главные слова в их работе, когда после колоссальных усилий они находят живого человека. 15-летнего Макара обнаружили под толстым слоем спрессованного снега, среди обломков дома.Лавина обрушилась около 0:30 часов, а до подростка спасатели добрались часа через два или три после начала спасоперации (подробнее).На севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: первым под удар попал дом семьи директора канатной дорогиМинувшей ночью, с 8 на 9 января, на лыжной базе «Гора Отдельная» недалеко от Талнаха (район Норильска) произошел сход лавины. Разрушенными оказались несколько строений. Ведутся поиски людей. Уже найдены двое: это подросток 15 лет, которого доставили в больницу с переломами, и 38-летняя женщина (подробнее).