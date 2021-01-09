Исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков подписал распоряжение, в котором говорится, что завтра, 10 января, объявляется траур по погибшим при сходе лавины в районе юго-западного склона горы «Отдельная». В день траура будут приспущены флаги города на административных, муниципальных и госучреждениях.Будут отменены все развлекательные и увеселительные мероприятия в учреждениях культуры. Телеканалам просьба воздержаться от показа развлекательных программ.«Администрация города Норильска, Норильский городской Совет депутатов выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким погибших» - говорится в официальном сообщении.Трагедия, которая произошла в ночь с 8 на 9 января на горнолыжной базе, многих не оставила равнодушными. Когда только стало известно о ней, а это было сразу около половины первого ночи, откликнулись десятки добровольцев – стали приезжать с инвентарем, с горячим питанием для тех, кто уже на месте разгребал завалы снега. Всего же на месте, бок о бок спасатели и добровольцы, работали более 240 человек.К сожалению, вытащить живым из завалов снега удалось только 15-летнего Макара Попова, за его жизнь сейчас борются врачи:- По видеосвязи специалисты красноярского краевого реанимационного центра связались с коллегами, - прокомментировала «Комсомольской правде» - Красноярск Зоя Масленикова, представитель регионального минздрава. – Им передали все данные – по травмам, результаты анализов, обговорили вместе тактику лечения. По сути, состоялся медицинский консилиум. Насколько известно, такое же совещание пройдет с московскими коллегами, специалистами ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского».Отец Владислав Попов, мама и младший брат погибли.Норильчане удивляются: этот склон, где расположена турбаза, всегда считался безопасным. За всю историю, а кататься тут начали давно, никогда не было лавин, склон считался безопасным. В причинах будут разбираться специалисты.КП приносит свои соболезнования родным и близким семье Поповых.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто известно о состоянии пострадавшего под лавиной в Норильске ребенка, у которого погибли мама, папа и маленький братикВ больнице Норильска находится 15-летний мальчик, пострадавший при сходе лавины в ночь с 8 на 9 января на горнолыжной базе «Гора Отдельная» в Талнахе. (подробнее)Лавины просто так не сходят: что могло стать причиной ЧП на базе отдыха в НорильскеВсе внимание сейчас приковано к Норильску. Минувшей ночью, с 8 на 9 января, там произошла трагедия – при сходе лавины погибли три человека: директор базы отдыха «Гора Отдельная», его жена и полуторагодовалый сын. Старший, 15-летний сын находится в реанимации (подробнее).Его нельзя никуда транспортировать: спасенный при сходе лавины подросток остается в реанимации в Норильске- Есть! Нашли! Жив! – для спасателей это, наверное, самые главные слова в их работе, когда после колоссальных усилий они находят живого человека. 15-летнего Макара обнаружили под толстым слоем спрессованного снега, среди обломков дома.Лавина обрушилась около 0:30 часов, а до подростка спасатели добрались часа через два или три после начала спасоперации (подробнее).На севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: первым под удар попал дом семьи директора канатной дорогиМинувшей ночью, с 8 на 9 января, на лыжной базе «Гора Отдельная» недалеко от Талнаха (район Норильска) произошел сход лавины. Разрушенными оказались несколько строений. Ведутся поиски людей. Уже найдены двое: это подросток 15 лет, которого доставили в больницу с переломами, и 38-летняя женщина (подробнее).