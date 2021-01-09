- Есть! Нашли! Жив! – для спасателей это, наверное, самые главные слова в их работе, когда после колоссальных усилий они находят живого человека. 15-летнего Макара обнаружили под толстым слоем спрессованного снега, среди обломков дома, где он спал вместе со своей семьей - родителями и младшим батиком.Лавина обрушилась около 0:30 часов, а до подростка спасатели добрались часа через два или три после начала спасоперации (на часы в тот момент вряд ли кто смотрел). Поначалу в темноте его приняли за женщину очень хрупкого телосложения. Но потом уточнили – мальчишка. Сильно обмороженный, с многочисленными переломами, с трудом дышит, в шоковом состоянии. Бережно обернули в одеяла, укутали, уложили на каталку – и в «скорую». «Только бы выжил» - смотрели вслед орущей мигалками в ночи удаляющейся машине спасатели.Спецкорр «Комсомольской правды» - Красноярск Надежда Ильченко передает с места ЧП в Норильске. Сейчас она находится в больнице, где врачи борются за жизнь пострадавшего после схода лавины ребенка:- Мальчик в тяжелом состоянии, у него большое обморожение. Врачи не могут до конца определить все травмы, его нельзя переворачивать. Борются за его жизнь. Его нельзя транспортировать пока никуда, рассматривается возможность консультации по видеосвязи, - по моим данным, сейчас проходит такая консультация с коллегами из Красноярска.Макар стал первым и, к сожалению, единственным из своей семьи, кто выжил после сходп лавины на горнолыжной базе «Гора Отдельная» под Норильском. После него спасатели нашли 38-летнюю женщину, его маму. Под утро и тело полуторагодовалого братика. Последним достали отца, Владислава Попова.Что стало причиной трагедии, будут разбираться специалисты. И следователи: возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».А спасатели показали, что происходит на лыжной спустя много часов, после завершения операции. Везде бесформенные глыбы снега. Оборванные и обесточенные электрические провода. Чуть дальше – обломки строений, домов, где обычно останавливаются туристы-горнолыжники. То, что лавина не смогла сломать – снесла ниже по склону. На месте до обеда еще находились сотни человек, заканчивали работу. Но затем, как сообщает наш источник, всех попросили поскорее покинуть территорию: есть угроза схода второй лавины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНайдено тело погибшего под лавиной в Норильске бизнесменаСпасатели нашли тело 45-летнего мужчины, погибшего под снежной лавиной. Информацию официально подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Таким образом, число жертв ночной трагедии увеличилось до трех человек. (подробнее)На севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: появилась информация еще о двух спасшихсяПоявилась информация еще о двух спасшихся из-под снега туристах, отдыхавших на горнолыжной трассе «Гора Отдельная» под Норильском. Напомним, что в ночь с 8 на 9 января около 0:30 по местному времени поступило сообщение о сходе снежной лавины. По предварительной оценке ее размеры составляют около 300 квадратных метров (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: следственный комитет начал проверкуНа месте схода лавины под Норильском работают следователи. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии (подробнее).