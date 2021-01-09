Минувшей ночью, с 8 на 9 января, на лыжной базе «Гора Отдельная» недалеко от Талнаха (район Норильска) произошел сход лавины. Разрушенными оказались несколько строений. Ведутся поиски людей. Уже найдены двое: это подросток 15 лет, которого доставили в больницу с переломами, и 38-летняя женщина. Разыскиваются еще два человека. Спустя несколько часов сообщаем подробности.- Мы узнали об этом около часу ночи. Сейчас не скажу, кто первым забил тревогу, возможно, это был сторож лыжной базы. А может, кто-то из тех, кто ночевал в том поселке рядом и до кого лавина не дошла. Наверняка там стоял такой сильный шум, что они услышали и тут же стали звонить во все экстренные службы. А вообще ребята у нас молодцы: информацию стали передавать по мессенджерам, по соцсетям, стали звонить друг другу и созывать на подмогу – так весь Норильск узнал, что на лыжной базе у горы Отдельной сошла лавина, - рассказывает спецкор «Комсомольской правды» в Норильске Ирина Яринская.Ирина работала на месте ЧП почти всю ночь. Приехала сюда не только по зову долга, но и как доброволец – вдруг понадобится помощь. Картина, конечно, жуткая: несколько разломанных жилых домов, над ними трех или четырехметровый слой плотного, спрессованного снега. И сотни людей, которые с лопатами копают, копают, копают... Когда уставали одни, на смену им тут же заступали другие. В самом начале не хватало лопат, но потом стали приезжать добровольцы с инструментом, подтягивались все новые и новые отряды спасателей.- Ситуация осложнялась погодой, - рассказывает Ирина Яринская. – У нас несколько дней метет метель, не перестает. И температура воздуха хоть и была минус 20, но из-за ветра очень холодно. И еще ночь – у нас сейчас полярная ночь, темнота, ничего не видно. Это тоже сильно усложняет ситуацию.Не лыжная база, а дачный поселокЭтой ночью с места поступала очень разная и порой противоречивая информация: о количестве разрушенных домов, о спасенных. Сначала говорили о трех домах, затем о шести. Говорили о том, что спасли семью из четырех человек, но в МЧС эту информацию не подтвердили. На тот момент сложно было дать какую-то конкретику. Но постепенно картина стала проясняться.Теперь мы можем сказать, что представляет собой разрушенный лавиной поселок. На самом деле, база – это двухэтажное строение, где размещается администрация, кафе, сторож, оборудование и спортивное снаряжение. Канатная дорога и склон упираются прямо в это здание. А уже рядом примыкают частные дома норильчан, которые они используют для отдыха.Массивное и крепкое здание базы выстояло. Возможно потому, что основная масса снега направилась чуть левее – на дачные дома. Их оказалось четыре, по другим сведениям шесть. Наиболее пострадал ближайший к базе, он оказался полностью разрушен. Есть предварительная информация, что он принадлежит известному в Норильске предпринимателю Владиславу Попову, он же является директором канатной дороги. И в эту ночь мужчина находился внутри вместе со своей семьей – женой и двумя сыновьями.Спасатели будут копать до последнегоПервая трудность, с чем столкнулись спасатели, которые направились на турбазу, это переметенные дороги. Добраться туда на обычно технике было бы попросту невозможно. Спецтехнику – грейдеры – выделил «Норникель». По словам и.о. заместителя директора Заполярного филиала Норникеля по промышленной безопасности и охране труда Сергея Шиленко, в район горнолыжного комплекса были отправлены расчеты управления пожарной безопасности и горноспасательной службы. Выделена специализированная техника, передвижные осветительные вышки и другое необходимое оборудование.Также на место выдвинулись спасатели Дудинского арктического поискового отряда МЧС России – от Дудинки до Талнаха больше сотни километров. На самолете из Красноярска вылетел руководитель МЧС Красноярского края Игорь Лисин, а с ним спасатели Сибирского регионального спасотряда. Всего группировка сил и средств на месте сейчас насчитывает более 240 человек, почти 30 единиц техники. Включая добровольцев.Также выясняется информация о том, сколько человек могли находиться в домах минувшей ночью.Решение спасателей: копать до последнего человека. Периодически устраивают минуты тишины, чтобы услышать, нет ли кого-нибудь под завалами.Уголовное делоПервым достоверно спасенным стал 15-летнй подросток, вероятно, старший сын предпринимателя Влада Попова. В темноте его сначала приняли за женщину хрупкого телосложения. На самом деле – мальчик. У него множественные переломы. Доставлен в больницу, где им занимаются врачи. Они буквально борются за его жизнь, ведь помимо травм у него еще и переохлаждение.Ближе к утру откопали тело 38-летней женщины. Увы, она погибла. Найдено тело 1,5-годовалого ребенка. Сам 45-летний мужчина пока не найден.В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия прокомментировали:- В Красноярском крае по факту гибели и травмирования туристов на горнолыжной базе в результате схода лавины возбуждено уголовное дело. 09 января 2021 года около 00 часов 30 минут в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о сходе снежной лавины на участке горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска Красноярского края, в результате чего засыпало 4 строения, в которых находились люди. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, во время ликвидации и поисковых мероприятий под снежной массой обнаружен 14-летний подросток, который с тяжелыми травмами доставлен в больницу, и тело 38-летней женщины. Продолжаются поиски годовалого ребенка и 45-летнего мужчины.После установления первоначальных обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНайдено тело погибшего под лавиной в Норильске бизнесменаСпасатели нашли тело 45-летнего мужчины, погибшего под снежной лавиной. Информацию официально подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Таким образом, число жертв ночной трагедии увеличилось до трех человек. 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