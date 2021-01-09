Все внимание сейчас приковано к Норильску. Минувшей ночью, с 8 на 9 января, там произошла трагедия – при сходе лавины погибли три человека: директор базы отдыха «Гора Отдельная», его жена и полуторагодовалый сын. Старший, 15-летний сын находится в реанимации. Напомним, что информация о сходе лавины поступила около 0:30 ночи.«Гора Отдельная» - довольно популярное место отдыха у жителей Норильска. Здесь можно заниматься и начинающим, и уже матерым лыжникам и сноубордистам. К тому же несколько лет назад после проведенного капитального ремонта открылось здание турбазы с кафе, прокатом инвентаря. Есть номера и домики, где можно переночевать. Для удобства канатный подъемник.Странно только, что в эту ночь там могли находиться люди. Не считая семьи директора канатки там, по сообщению спасателей, находились еще 35 человек – они не пострадали. А ведь в последние дни погода там была не для катаний. Несколько дней была метель. Этой ночью спасателям пришлось работать при сильных порывах ветра и низкой температуре в минус 25, а то и ниже. Плюс добавим, что месяц назад в Норильске и его окрестностях много дней непрерывно шел снег. Его уровень значительно превысил среднегодовые показатели.О случившемся рассуждают и обычные люди, и профессионалы:- Событие не типовое, - сразу говорит Вера Савина, руководитель красноярской школы спасателей, краевой молодежной школы спасателей. – Очень странно, что ЧП случилось ночью, без видимых причин! Лавины просто так не сходят ночью, в морозы – такого просто не бывает. Кто-то из лыжников мог «подрезать» снежную массу – пройтись, горизонтально, как ножом. Но ночью никто не катался.Из собственных источников «Комсомольской правде» - Красноярск стало известно, что причиной ЧП мог стать неухоженный склон. Проще говоря, скопился снег и достиг критической массы- Что такое лавина – снег находится в спокойном состоянии до определенного момента. Как только набирает он критическую массу, или присоединяются природные факторы – оттепель, снегопад, сильный ветер, колебания почвы (причин может быть комплекс), лавина может сойти в любую минуту. Лавиноопасные службы обязаны на горнолыжных курортах следить за этим ежедневно, ежечасно, с учетом крутизны склона, рельефа, погоды, количества осадков. Обеспечивать равномерный снежный покров по всей ширине склона. Обеспечение лавинной безопасности – одна из самых сложных и серьезных проблем. Это и раскатывание ратраками, и лавинные спуски, наблюдение за состоянием снега – целый комплекс. А во время опасности схода лавин вообще закрывается выход на склон. Любая ошибка, невнимание, может привести к трагическим последствиям.Подчеркиваем, эти данные не официальные, в ЧП, которое привело к гибели тех человек, будут самым серьезным образом разбираться компетентные органы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНайдено тело погибшего под лавиной в Норильске бизнесменаСпасатели нашли тело 45-летнего мужчины, погибшего под снежной лавиной. Информацию официально подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Таким образом, число жертв ночной трагедии увеличилось до трех человек. (подробнее)На севере Красноярского края на горнолыжную базу сошла снежная лавинаНа севере Красноярского края, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: появилась информация еще о двух спасшихсяПоявилась информация еще о двух спасшихся из-под снега туристах, отдыхавших на горнолыжной трассе «Гора Отдельная» под Норильском. Напомним, что в ночь с 8 на 9 января около 0:30 по местному времени поступило сообщение о сходе снежной лавины. По предварительной оценке ее размеры составляют около 300 квадратных метров (подробнее).Сход лавины на севере Красноярского края: следственный комитет начал проверкуНа месте схода лавины под Норильском работают следователи. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии (подробнее).