Отец и сын нашли друг друга на войне, «узнав» по… гармошке

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Сегодня вы прочитаете удивительное письма, веселое и в тоже время трагичное. Его автор – Айна Варкентин, десятиклассница школы №2 Лесосибирска. Айну воспитывает Алексей Тихонов, монтер пути 5 разряда Лесосибирского филиала АО «В-Сибпромтранс».

«Эту историю мне рассказала моя бабушка. История о её деде-фронтовике.

Мой прадед, Шатров Василий Андреевич, с восьми лет играл на гармошке и все свободное время посвящал этому занятию. К пятнадцати годам он уже был желанным гостем на всех деревенских праздниках.

Женился прадед рано, в семнадцать лет. Его старший сын тоже с детства овладел этим музыкальным инструментом и был виртуозом в этой области.

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадеду было тридцать четыре года. С первых дней он пошел на фронт. Дома остались жена и пятеро детей. Старшему сыну было шестнадцать лет. Он тоже хотел отправиться на фронт, но отец дал наказ - быть в доме «за главного».

Николай, так звали сына, отца не ослушался и всю заботу о семье взял на свои детские плечи. Через два года ему исполнилось восемнадцать, и он тут же ушел на фронт. Гармонь взял с собой.

Шатров Николай Васильевич

Прадед не знал, что его сын на фронте и служит в пехотных войсках. Сам же Василий Андреевич служил в автобате. Всю войну он «крутил баранку», возил снаряды, не раз попадал под бомбежку, сменил три машины.

Однажды, в 1943 году, полк, в котором служил прадед, менял позиции. Он остановился на берегу реки на ночлег. Речка была небольшая, метров пятьдесят шириной, но быстрая и глубокая. А на другом берегу тоже остановилась какая-то воинская часть. Ночь, звезды, тишина… Прадед пошел на берег покурить. Вдруг на той стороне реки кто-то заиграл на гармошке. Прадед заслушался.

- Как хорошо играет, как Колька наш, - подумал он.

Но когда гармонист стал играть с переборами, у прадеда кольнуло сердце, и он крикнул на тот берег:

- Ребята, кто это у вас на гармошке играет?

- Да гармонист наш, - ответили ему.

- А звать-то как?

- Николаем!

- А фамилия у гармониста не Шатров ли?

- Сейчас спрошу! - прокричали в ответ.

Минут через пять, показавшихся прадеду вечностью, с того берега закричали:

- Кто там Шатрова спрашивал?

- Колька, ты что ли?- голос у прадеда сел, и он заплакал.

- Тятька, неужто ты?! – прокричал в ответ сын.

Оба бросились искать хоть какую-то переправу, да командир не разрешил. Так и просидели они всю ночь на разных берегах. Всю ночь проговорили. Утром обе части отправились каждая по своему маршруту.

Больше Василий Андреевич сына своего не видел. А в 1944 году Николай пропал без вести под Ленинградом у деревни Красная Горка. Когда прадед рассказывал бабушке эту историю, он каждый раз плакал. Прожил прадед восемьдесят два года.

Каждый год, 9 мая мы ходим в колонне «Бессмертного Полка» и носим два портрета, под которыми написано: Шатров Василий Андреевич и Шатров Николай Васильевич.

Часть воспоминаний сотрудников компании «В--Сибпромтранс» вошли в праздничный номер «Комсомолки», посвященный 75-летию Победы, за 6 мая 2020 года.

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