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Сегодня вы прочитаете письмо Валентина Георгиевича Калдина – ветерана АО «В-Сибпромтранс», много лет проработавшего в техническом отделе предприятия. Несмотря на то, что профессионально он был связан с техническими вопросами, Валентина Георгиевича в компании помнят как добросовестного сотрудника и творческого человека. Он много фотографировал, делал фильмы, выпускал стенгазеты, писал статьи в СМИ, активно работал с молодыми специалистами.

Два воскресенья

«С каждым годом время отдаляет нас от того светлого, радостного и долгожданного Дня нашей Великой Победы! Хочу рассказать о двух воскресных днях, запавших в мою детскую душу.

Воскресенье, 22 июня 1941 года. Накануне моя мама вернулась из школы радостная, с громадным букетом цветов. Было чему радоваться - состоялся первый выпускной вечер в новой школе, директором которой она была… А утром по радио мы узнали, что началась война.

Мне, шестилетнему мальчонке, было не понять, что это значило для нашей страны. Помню только тревогу мамы - не дождаться нам отца, который еще осенью 1939 года был призван в ряды Красной Армии, и его танковый корпус участвовал в финской войне.

А второй воскресный день - безмерно радостный - запал в мою память, это 9 Мая 1945 года! Всем классом с утра мы должны были ехать в поле сажать кукурузу для школьных завтраков. По дороге в школу заметил, что на улицах было такое радостное оживление: раздавались выстрелы, звучала музыка на улице и на крыше школы, где находился госпиталь. Ликовали белые «лебедушки» - так в кубанской станице прозвали раненых за то, что они бродили по улицам и спускались с берегов к Кубани в белом солдатском белье.

Я недоумевал - что случилось, а когда пришел в класс, то моя учительница Нина Васильевна, едва сдерживая слезы, сказала: «Валечка, ступай домой, надевай свою самую лучшую одежду - Победа! Пойдем в центр на митинг». Надо сказать, что буквально за 10 дней до этого она получила похоронку на единственного сына Юру…

На центральном стадионе нашей станицы установили трибуны, развевались флаги, гремели духовые военные марши. Тысячи станичников, радостных, возбужденных, со слезами на глазах, собрались на площади в ожидании начала торжеств. Здесь я встретил свою маму: бледная, с заплаканными глазами, в черном крепдешиновом платье, она опустилась передо мной на корточки, обняла и сказала: «Сынок – Победа, но папочки нашего мы не дождемся».

Горжусь отцом и всегда помню!

До того, как встать на защиту Ленинграда, еще в ноябре 1939 года мой отец, Георгий Яковлевич Калдин, испытывал надежность брони наших танков - гусеницами своего танка перепахал знаменитую линию укрепления Миннергейма.

Георгий Яковлевич Калдин

Вместе с братом Степаном в один и тот же день отца призвали в ряды Красной Армии.

Часто вспоминаю о том дне: два блестящих рельса и пыхтящий паровоз, увозящий отца моего на фронт. Может, эти детские впечатления как-то повлияли на выбор моей профессии - я стал железнодорожником.

Больше отца я не видел. Похоронку о его гибели в мае 1942 года маме принесла почтальон прямо в класс. Спустя некоторое время, одно за другим пришли два запоздалых отцовских письма с фронта. Первое, написанное в декабре 1941 года, где он сообщил, что лежит в госпитале, оборудованном в школе на Васильевском острове в Ленинграде, недалеко от их танковой части. А в конце он приписал, что, если примут на почте, то пришлет посылочку, хотя бы с сухариками. Писал, что «находятся негодяи, которые кусочек хлеба со спичечную коробочку продают по 10 тысяч рублей»…

А второе письмо было написано 30 января 1942 года. В нем отец писал: «Милая Таечка и детки мои, Валя и Зина, уверен, что разобьем фашистских захватчиков. После нашей победы будем жить непременно в Ленинграде». Думаю, что и это тоже повлияло на дальнейшую мою судьбу: в 1953 году я поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. академика Образцова и в 1958 году получил диплом инженера-электромеханика.

Как извещалось в похоронке, 12 марта 1942 года отец геройски пал в бою и похоронен близ поселка «Поляна солнца». Позже я узнал, что в блокадном Ленинграде мой отец служил в одной из танковых частей со знаменитым писателем Даниилом Граниным, с которым мне посчастливилось познакомиться. Мне, как члену комитета комсомола, поручили на старой машине «Победа» съездить к писателю домой и привезти его в институт на читательскую конференцию по роману «Искатели». Следующей его книгой стал роман «Иду на грозу», а незадолго до 90-летия Гранина и его ухода из жизни я узнал, что им был написан роман «Танкисты». В ноябре 2019 года Президент России В.В.Путин торжественно открыл в С-Петербурге памятник этому замечательному писателю, общественному деятелю и патриоту - Даниилу Гранину.

Георгий Яковлевич Калдин

Могила моего отца так и осталась неизвестной. Долгие годы меня не покидало желание найти это место, где он, исполнивший свой солдатский долг, как и многие защитники Отечества, обрел вечный покой. Во время учебы в Ленинграде я пытался найти это место на Васильевском острове (оно называется «Поляна солнца»), где базировалась его танковая часть. Удалось даже повидаться с тетей Пашей, которая служила в их танковой части кастеляншей. Рассматривая фотографии, она с трудом вспоминала, как мой отец, служивший вместе с ее племянником Иваном, пришли к ней перед сражением. Это был их последний бой!

Сейчас отцу ему было бы 104 года...

Продолжение следует…

Эти воспоминания войдут в праздничный номер «Комсомолки», посвященный 75-летию Победы, за 6 мая 2020 года.

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